Riovalli pronto alla riapertura senza aumenti rispetto allo scorso anno: «Vicini alle famiglie»

Sabato 1 giugno il parco acquatico Riovalli, situato in località Fosse a Cavaion Veronese, riaprirà le porte per la stagione estiva 2024 fino all'1 settembre senza aumentare i prezzi rispetto allo scorso anno.

Il parco, realtà storica del Veronese, in occasione dei 20 anni dell'attuale gestione, ha deciso di non seguire l'andamento degli aumenti che si stanno registrando un po' ovunque.

Consapevole delle difficoltà che tutti questi aumenti possono portare alle famiglie e per esprimere vicinanza a tutti i clienti e non, la direzione del parco ha optato per una manovra inversa, anche per "dare un messaggio e in qualche modo rompere questa catena e corsa inesorabile alla crescita dei costi".

«È un periodo storico in cui le famiglie stanno subendo sempre di più l'aumento delle spese a causa del costo della vita che sta crescendo in ogni ambito, dalle utenze alla spesa, a qualsiasi attività ricreativa. Soprattutto per chi ha dei bambini, è sempre più difficile e costoso poter trascorrere una giornata di divertimento - dichiara Vanni Orlandi, Amministratore Delegato del parco -. Riovalli è da sempre una realtà adatta a tutti, con un occhio di riguardo verso le famiglie, pertanto abbiamo deciso di farci sentire vicini a queste non aumentando alcun prezzo rispetto all'anno scorso».