Il Carnevale di Verona slitta ancora. Si terrà nella seconda metà di settembre

Il carnevale veronese di quest'anno slitta ancora e si festeggerà a settembre. La motivazione ha un nome che tutti conoscono: coronavirus. A causa della pandemia, la grande festa del Venerdì Gnocolar, prevista per il 12 febbraio scorso, era stata spostata al 7 maggio ed ora è stata riprogrammata dal comitato carnevalesco nella seconda metà di settembre. Nella speranza che le valutazioni espresse dalle autorità sanitarie nazionali si avverino e che quindi la situazione pandemica venga messa definitivamente sotto controllo questa estate.

Il Bacanal del Gnoco, quindi, posticipa tutti gli eventi del 491esimo Carnevale. «La sofferta decisione di scivolamento del calendario delle manifestazioni - ha spiegato il presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi - si è resa necessaria alla luce della situazione sanitaria. La carica d'entusiasmo dei volontari del Bacanal e degli altri comitati rionali resta comunque al massimo ed è pronta a dar fuoco alle polveri in un caleidoscopio di suoni e colori. Il carnevale è tradizione, è insieme di valori, è ricordo, è difesa e diffusione degli usi e costumi popolari. In sintesi, è l’anima del popolo veronese, che ha necessità di dissetarsi alla fonte della solidarietà associativa che il carnevale esprime. Il Comitato Bacanal non mancherà mai di dare il meglio di se stesso, qualunque siano gli ostacoli da superare ed il periodo in cui poterlo esprimere, come da sempre ha fatto sin dal lontano 1531».

«Valutiamo la proposta del Bacanal sullo spostamento della sfilata - ha affermato l'assessore alle tradizioni popolari di Verona Francesca Toffali - L'obiettivo resta quello di non saltare l’anno, anche se il perdurare dello stato di emergenza sanitaria complica la programmazione di tutte le attività e degli eventi 2021. Il desiderio è di garantire, anche se in un periodo diverso, la continuità del carnevale veronese. La ritrovata normalità tanto attesa purtroppo tarda ad arrivare. La speranza è che si riprenda quanto prima tutte le nostre normali attività, per superare definitivamente questo lungo periodo di incertezza. La stagione carnevalesca di quest’anno si farà, nonostante tutto. Una nuova sfida che l'amministrazione sostiene con grande forza e convinzione. Quando avremo certezza sulla libertà di movimento, valuteremo cosa si può fare».