Retromarcia della Funivia Malcesine Monte Baldo, rinviata la riapertura

I gestori sono «in attesa delle specifiche disposizioni governative per l'esercizio degli impianti a fune». E quindi domani la funivia non ripartirà

Cambio di programma per la Funivia Malcesine Monte Baldo. L'annuncio della riapertura programmata per domani, 12 maggio, è stato cancellato. Al suo posto, si legge l'avviso che informa del rinvio della riapertura a data da destinarsi. I gestori sono «in attesa delle specifiche disposizioni governative per l'esercizio degli impianti a fune». Per questo, domani, la funivia non riaprirà. L'accesso sarà consentito solo a fornitori o a corrieri e solo su appuntamento.