Rinviata di una settimana la chiusura dello svincolo di Vago in tangenziale sud

«In due separati incontri tenutisi ieri (lunedì, ndr) ed oggi (martedì, ndr) presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, gli Enti Locali (Comune di Lavagno, San Martino Buon Albergo e Provincia di Verona) hanno avanzato la richiesta alla società autostrada A4 Spa di posticipare la chiusura della tangenziale in località Vago di Lavagno, inizialmente prevista per le 22 di domani (mercoledì, ndr), allo scopo di studiare ed attuare interventi migliorativi per la gestione della viabilità durante la fase di cantiere».

Lo ha comunicato tramite la propria pagina Facebook il Comune di Lavagno. È stata dunque spostata di una settimana la chiusura degli svincoli di Vago, necessaria per la realizzazione della corsia di emergenza al km 292+200 dell’autostrada A4, in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia, e per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona. «La Società A4 - prosegue al comunicazione -, dimostrandosi sensibile alle richieste degli Enti Locali, ha disposto il rinvio della chiusura alle 22.00 del 09 dicembre. In questo lasso di tempo, la società si adopererà per installare opportuna segnaletica di deviazione e per attuare altri interventi utili a mitigare l’impatto del cantiere sulla viabilità esistente».

La riapertura dello svincolo era prevista per maggio 2023, ma i Comuni interessati hanno richiesto tempo per trovare soluzioni idonee per il territorio.