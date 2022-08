Rinnovo della tessera elettorale: come richiederlo a Verona

In vista delle Elezioni Politiche, fino a giovedì 22 settembre, oltre alla modalità ordinaria, è attivo in Comune a Verona allo sportello Protocollo Informatico un servizio speciale, senza prenotazione, per la richiesta di rinnovo della tessera elettorale.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ed il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 17, è possibile effettuare il rinnovo nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, esaurimento degli spazi a disposizione, tessera elettorale in giacenza, mancato ritiro del tagliando di aggiornamento della tessera elettorale per cambio di abitazione o di sezione elettorale. Tutte le informazioni per la richiesta di rinnovo allo sportello Protocollo Informatico sul sito del Comune.

Dal 30 agosto, inoltre, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13, sarà possibile richiedere e ritirare la tessera senza prenotazione anche nelle sedi delle Circoscrizioni.