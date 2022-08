Pedalate e camminate sul Garda, rinnovato sito che raccoglie i percorsi veronesi

Muoversi lentamente, in bici o a piedi, per godersi il territorio e scoprirne i luoghi nascosti in modo sostenibile. È questa la filosofia che sta dietro al portale Bike Trekking Lago di Garda che raccoglie 64 percorsi dislocati in 13 diversi territori gardesani. Un sito recentemente rinnovato per valorizzare l'offerta dei sentieri che lago ed entroterra offrono.

Era il 2018 quando Federalberghi Garda Veneto realizzò il portare www.bike-trekking-lagodigarda.it, riunendo in un unico sito i circuiti e i sentieri del Garda Veneto e del suo entroterra praticabili in bici e a piedi. Sentieri segnati, tabellati e mantenuti puliti, poiché già da quell'anno l'associazione aveva compreso la crescente importanza di un turismo sostenibile e della cura del territorio.

Sul network si possono trovare e scaricare le mappe dei sentieri tracciati, con indicazioni relative alla lunghezza dei percorsi, ai tempi di percorrenza e alla difficoltà. Il tutto accompagnato da foto rappresentative. Il portale è disponibile a titolo gratuito per turisti, residenti e uffici Iat che vogliano usufruirne. È strutturato in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) ed è in fase di ampliamento. L'intento entro la fine di quest'anno è infatti di completarlo con gli i territori dell'entroterra gardesano.

Intanto, grazie a nuovi partner e professionisti, il portale è stato rilanciato con una rinnovata veste grafica e più di 60 nuovi percorsi. «Quale associazione di categoria di riferimento sul territorio abbiamo puntato già da anni sul cicloturismo e sulla sua incentivazione - ha affermato il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni - Per questo abbiamo investito anche economicamente nel portale, cercando di valorizzare percorsi già esistenti e renderli disponibili in un collettore unico».

L’offerta del portale è stata ampliata e aggiornata grazie al lavoro e alla consulenza tecnica della digital agency di Verona WinTrade e alla consulenza di Maurizio Marogna. Inoltre, gli albergatori gardesani si sono avvalsi di mappe di qualità, grazie alla stipula di una nuova convenzione con 4Land. E la partnership con Sportler garantisce tre punti vendita sul territorio: Affi e Verona con Peschiera del Garda, dove è presente uno store interamente dedicato al mondo della bicicletta. A supporto del progetto anche Sieb (Scuola Italiana E-Bike), nata con lo scopo principale di promuovere e sviluppare la conoscenza e l’utilizzo dell’e-bike, un mezzo che consente a tutti di muoversi e di trascorrere il tempo libero in modo sostenibile.