Rimosso pino a rischio caduta e riaperta l'area giochi di Via Nievo

Il temporale della scorsa settimana aveva causato lo scollamento della zolla radicale di un grosso pino domestico nell'area giochi di Via Nievo a Verona. L'albero, che rischiava di crollare, è stato rimosso questa mattina, 23 maggio, e l'area giochi è stata riaperta.

L'imponente evento meteorologico che la scorsa settimana ha messo in ginocchio vaste aree della provincia di Verona ha colpito forte anche in città con piogge torrenziali e vento. In particolare, il forte temporale di giovedì sera aveva causato lo scollamento della zolla radicale di un pino alto circa 20 metri all’interno del parco giochi di Via Ippolito Nievo, in zona Valdonega. Il parco era stato immediatamente chiuso per motivi di sicurezza in attesa delle verifiche del caso.

I rilievi eseguiti da dottori forestali hanno permesso di accertare che l’esemplare risultava effettivamente ad elevato pericolo di ribaltamento, a causa del fusto e della chioma gravemente sbilanciati verso l’area giochi. L’intervento di abbattimento è stato dunque subito calendarizzato ed eseguito questa mattina. E conclusa la rimozione del tronco e dei rami, il parco giochi è stato riaperto.

Del potenziale pericolo si era accordo venerdì scorso uno dei giardinieri di Amia che quotidianamente svolge servizio all’interno delle aree verdi cittadine. L’analisi visiva aveva già destato qualche sospetto: dopo i forti temporali, l’albero sembrava aver sensibilmente modificato la propria inclinazione. Cosa che è stata poi accertata attraverso una valutazione della stabilità che sarà pubblicata nella nuova sezione del sito www.amiavr.it dove trovano posto le perizie di stabilità e l’elenco degli interventi.