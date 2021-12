Contributo dal Comune di Verona: rimborso vacanze climatiche per anziani disabili

Da Palazzo Barbieri arriva un contributo economico a favore dei cittadini anziani disabili per i soggiorni in località climatiche effettuati nel corso dell'anno 2021. Potranno fare domanda di rimborso i cittadini residenti nel Comune di Verona con più di 60 anni ed in possesso di certificazione d'invalidità pari o superiore al 75%.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2022, inviando all'indirizzo e-mail turismo.sociale@comune.verona.it il modulo, unitamente al documento d'identità del sottoscrittore, la certificazione che attesti l'invalidità e la fattura o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta.

Sulla base dell'indicatore ISEE 2021, che non dovrà essere superiore a 16.700 euro, verrà rimborsata la spesa di soggiorno sostenuta e documentata fino ad un massimo di 20 euro giornalieri, per l'utente e per l'eventuale accompagnatore, per non più di 15 giorni e comunque entro i limiti del budget a disposizione.

Per un valore ISEE fino a 9.000 euro il rimborso sarà di 20 euro a giornata, mentre per un valore da 9.001 a 16.700 euro il rimborso sarà di 15 euro a giornata.

Per informazioni Turismo Sociale, via Adigetto 10 tel. 045 8078635 – 8078637, mentre la domanda di può scaricare all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68787 dalla sezione “allegati”.