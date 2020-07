Inquinamento e traffico, blocco dei diesel Euro 4 rinviato a gennaio

«Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto hanno deciso di comune accordo di spostare il blocco dei diesel Euro 4 dall'1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021». Lo hanno annunciato gli assessori regionali all'ambiente delle quattro regioni durante i lavori del tavolo del Bacino Padano, che si sono tenuti in videoconferenza. «Vista la delicatezza del tema i presidenti delle Regioni si erano già sentiti nei giorni scorsi per condividere questa scelta, ovvero lo slittamento del blocco dei diesel euro 4, come sarebbe previsto dall'accordo di Bacino Padano - hanno aggiunto gli assessori - e questo è supportato da una serie di motivazioni, la prima è che siamo in una condizione di emergenza straordinaria legata al Covid».

GLI EFFETTI DEL LOCKDOWN

«Il lockdown ha portato ad una riduzione delle emissioni complessive e, rispetto all'ordinario, c'è stata una minore quantità di inquinanti immessi in atmosfera - è stato spiegato dai quattro assessori regionali - Ci sono anche le considerazioni sulla proroga dell'emergenza fino al 15 ottobre e l'incertezza di quello che sarà il futuro soprattutto dal punto di vista economico. Siamo in un periodo di crisi economica e di forti tensioni sociali. In autunno ci saranno sicuramente vincoli per l'utilizzo del trasporto pubblico locale, legati anche a norme sul distanziamento e alla tutela sanitaria, che renderanno più sicuri gli spostamenti sui mezzi privati rispetto a quelli pubblici. Inoltre, la persistenza dello smart-working ridurrà necessariamente la mobilità dei lavoratori. Sarà importante lavorare non solo sulla mobilità, ma anche su altre misure, tra cui certamente sugli impianti di riscaldamento, in particolare su quelli a biomassa, che abbiamo visto essere il punto più critico per le polveri, così come la mobilità rimane il punto più critico per gli ossidi di azoto».

Considerazioni simili erano state avanzate dal Comune e dalla Provincia di Verona. I due enti scaligeri avevano chiesto di non far scattare il blocco dei diesel Euro 4 quest'anno. Una richiesta che pare sarà accolta.