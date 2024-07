Social housing dalla rigenerazione della città, Cassa Depositi e Prestiti collabora con Verona

Sostenere un programma dedicato alla realizzazione di un'offerta abitativa sostenibile, moderna e inclusiva, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di famiglie a basso reddito, studenti universitari e cittadini anziani. Questo l’obiettivo del protocollo d'intesa firmato tra il Comune di Verona e Cassa Depositi e Prestiti.

La collaborazione si focalizza sulla volontà di promuovere lo sviluppo del "Social, Student e Senior Housing", stimolando la collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato. L'oggetto dell'intesa è l’attività di assistenza, consulenza e supporto tecnico-operativo allo scopo di favorire la realizzazione di progetti a beneficio della comunità e del tessuto locale. E tutto ciò potrà essere realizzato grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, nell’ambito del programma InvestEU, e dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti.

Il Comune di Verona intende impostare una progettualità focalizzata sulle infrastrutture sociali e sostenibili dell’abitare. E Cassa Depositi e Prestiti offrirà la propria consulenza tecnica per individuare le migliori pratiche, nazionali ed internazionali, per valorizzare progetti di rigenerazione urbana di proprietà pubblica o privata e per la promozione e realizzazione delle iniziative di social housing.

«Uno degli orizzonti strategici di cui il nuovo piano regolatore comunale in itinere intende farsi portatore si basa sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente per una città sostenibile, attrattiva e accessibile - ha dichiarato Barbara Bissoli, vicesindaca e assessora alla pianificazione urbanistica - Lavorare per una città con queste caratteristiche significa far fronte alle questioni sociali e ai bisogni del settore economico, in particolare attraendo popolazione in età lavorativa e trovando soluzioni alla sfida di un abitare più equo e inclusivo. L’attrattività, in particolare, è direttamente collegata ad una buona offerta abitativa, da declinare per diversi tipi e modi di abitare la città: lavoratori delle imprese e dei servizi, residenzialità delle studentesse e degli studenti, giovani da trattenere, nuove forme di abitare per persone anziane. L’accordo raggiunto è una grande opportunità per il Comune di Verona e siamo molto grati a Cassa Depositi e Prestiti che ha proposto questa collaborazione». E Luisa Ceni, assessora alle politiche abitative, ha aggiunto: «Si lavora in sinergia fra assessorati e questo consente di rendere il lavoro più efficace per dare le risposte che dobbiamo fornire ai cittadini. Questa nuova collaborazione va in questa direzione, con un approccio innovativo a delle problematiche che in questo momento sono estremamente presenti in tutto il territorio del Comune e della Provincia di Verona, ma anche in ambito nazionale e a livello europeo».

«Cassa Depositi e Prestiti affianca il Comune di Verona in un'iniziativa dal forte contenuto strategico, finalizzata a realizzare un cospicuo programma di interventi di rigenerazione urbana a favore di famiglie a basso reddito, studenti universitari e anziani - ha concluso Maria Elena Perretti di Cassa Depositi e Prestiti - Un progetto di valore con un significativo impatto sociale e ambientale che siamo lieti di accompagnare mettendo a disposizione del territorio tutte le nostre migliori competenze».