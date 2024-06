Passa dai giovani la rigenerazione dell'ex mercato ortofrutticolo di Villafranca

"Km 0" è un laboratorio di idee di rigenerazione urbana e di iniziative socio-culturali concrete che per oltre due anni ha coinvolto la comunità dei giovani di Villafranca.

Dall’estate 2021, grazie a un finanziamento della Fondazione Cariverona e allo spazio dell’ex mercato ortofrutticolo messo a disposizione dal Comune, gli educatori delle cooperative sociali Hermete, Tangram e della Fondazione Edulife hanno costruito un progetto di sviluppo di comunità in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili. A partire dalla valorizzazione di uno spazio inutilizzato, il progetto puntava ad avvicinare i giovani dai 14 ai 30 anni e le comunità di adulti per ascoltare bisogni e desideri, senza filtri né mediazioni, invitando a occupare spazi con attività e a partecipare alla costruzione di un laboratorio dedicato all’espressione e alla crescita dei giovani.

Il progetto per il suo radicamento al territorio è stato chiamato "Km 0" ed ha avuto avvio nel periodo successivo all’emergenza Covid. Ciò nonostante il bilancio finale, tra aspettative e risultati di progetto, ha evidenziato il potenziale di un’area pubblica, come quella dell’ex mercato, con ampi spazi multifunzionali all’interno e all’esterno, posizionata poco al di fuori del centro urbano ma sufficientemente distante dalle abitazioni private per diventare un contenitore di attività giovanili.

Negli scorsi due anni e mezzo l’ex mercato è stato di volta in volta un’immensa pista da pattinaggio, un percorso per gli skateboard e un suggestivo teatro di parkour, un campo da basket e una sala per il gioco da tavolo, ma anche una o più aule di formazione professionale, per corsi di sharing economia, organizzazione eventi, comunicazione, fotografia e videomaking, ma anche uno spazio libero per l’organizzazione di feste per famiglie e bambini e di concerti di musica per adolescenti e giovani.

«Il territorio di Villafranca è grande e variegato, eppure la vicinanza attrattiva di Verona rischia di indebolire le proposte nate e ancorate al territorio - ha commentato Anna Falezza educatrice di Hermete - Questo fattore, unito all’eredità lasciata dall’emergenza Covid, impegna seriamente noi educatori a lavorare su più fronti e in più ambiti perché il vecchio concetto di centro sociale si evolva in quello di uno spazio inclusivo dove poter creare e gestire qualcosa in autonomia e da protagonisti. Cosa che in città per i nostri giovani è difficile se non impossibile».

«Il progetto è stato un’opportunità anche per noi amministratori - ha aggiunto il consigliere Alberto Bellesini - Abbiamo potuto lavorare in rete con le associazioni del territorio e i professionisti dell’educazione. Il nostro Comune ha particolarmente a cuore la salute psicofisica dei ragazzi ed è consapevole di quanto sia importante, e in questo periodo più che mai, offrire occasioni costruttive grazie alle quali potersi misurare con le proprie capacità e attraverso le quali fare comunità con i coetanei, restando e valorizzando però il nostro territorio».

Gli educatori delle associazioni che hanno realizzato il progetto hanno lasciato un lavoro di progettazione partecipata, realizzato con l’accompagnamento di Francesca Benetti e con relativo business plan in cui educatori e cittadinanza hanno indicato quale potrebbe essere il futuro di questo spazio pubblico e il tipo di risposta che, un centro giovanile di queste dimensioni, potrebbe offrire ai bisogni dei cittadini più giovani, alle tante associazioni attive nei campi più svariati, senza dimenticare la sua gestione e la sua sostenibilità economica.

Infine, un altro interessante contributo offerto dal progetto è stato l’intervento nelle frazioni minori (Pizzoletta, Dossobuono, Giardino Magenta, Rosegaferro), dove sono state realizzate singole attività comunitarie che hanno avuto il pregio di verificare quanto la mobilitazione di un gruppo di cittadini sul proprio territorio, costituisca una risorsa insostituibile. È stato così possibile organizzare anche al di fuori del centro una proiezione pubblica. Ed è stato possibile realizzare un sito, organizzare corsi, offrire un servizio di ascolto, organizzare competizioni di scacchi, coinvolgere gli studenti del Medi, portare i ragazzi o gli educatori a conoscere altre esperienze a Rovereto e a Torino.