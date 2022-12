Piazza del Basson a Verona rinasce con l'opera dei giovani del progetto Steps...ed è subito effetto "wow"

Da oggi, giovedì 29 dicembre, piazza del Basson è ad effetto "wow". Si è infatti da poco conclusa l’iniziativa di rigenerazione del quartiere realizzata da Energie Sociali e Progetto Steps - Comune di Verona. L'iniziativa inizialmente rivolta solo ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, ha in realtà visto protagonisti bimbi, famiglie e persone di un po' tutte le età che si sono divertite assai dipingendo la piazzetta del Basson sotto la guida di un esperto writer. Il risultato è un gioco dell’oca dipinto sull’asfalto a grandezza naturale, che una volta asciutto potrà essere utilizzato da grandi e piccini.

L'iniziativa, realizzata con il contributo della Circoscrizione Terza e con la partecipazione del Circolo Noi, rientra in un insieme di progetti di microrigenerazione e di urbanistica tattica su cui l’amministrazione sta investendo e che, come viene spiegato in una nota di Palazzo Barbieri, ha la finalità di «trasformare i non luoghi in spazi di socialità, oppure, come nel caso del Basson, di abbellire e aumentare la fruibilità dei contesti urbani». I quartieri attivi con le piazze vive sono infatti ritenuti «un ottimo presidio sociale in termini di sicurezza e di vivibilità e fungono da antidoto contro la solitudine». Un obiettivo, questo, che rientra appieno nel progetto Step con il quale nel 2020 il Comune, capofila del programma triennale, ha vinto il bando europeo "Urban innovative actions" e che vede il susseguirsi di azioni e iniziative per contrastare il fenomeno della solitudine nel territorio della Circoscrizione Terza.

«Dopo le pitture a terra a Borgo Nuovo e il recupero di un'ansa del marciapiede di via Cristofoli allo Stadio, la Circoscirzione Terza torna a occuparsi di microrigenerazione urbana. Nel corso dei prossimi cinque anni è nostra intenzione far moltiplicare e far arrivare in tutti i quartieri questo tipo di eventi che hanno una doppia funzione: abbellire gli angoli spogli della nostra città e mettere in rete persone di tutte le età coinvolgendole in attività di carattere sociale», commenta così il successo dell'iniziativa al Basson il presidente della Circoscrizione Terza Riccardo Olivieri.