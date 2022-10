Rigenerazione urbana: dopo il lungomare in Borgo Roma, a Verona è arrivato anche "Baleno"

Dopo l'esperienza di "urbanistica tattica" in Borgo Roma con la nascita del primo "lungomare" cittadino, a Verona prosegue l'attività sinergica tra il Comune e numerose realtà associative in tema di rigenerazione urbana. È stato infatti inaugurato questa mattina "Baleno", il nuovo spazio a San Zeno rigenerato grazie al progetto "Spazio Ex-Dico: rigeneriamolo insieme" di Energie Sociali, Cocai, Comitato di quartiere Orti di Spagna, Lino’s and Co. e Aveprobi nell’ambito del Programma Formula di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione CESVI. Ne dà notizia il Comune di Verona che poi spiega: «Obiettivo dell’iniziativa era trasformare lo spazio commerciale dismesso Ex-Dico, circa 300 metri quadri nel rione Orti di Spagna, a Verona. Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, raccogliendo in tre mesi 165 mila euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo».

Inaugurazione del nuovo spazio "Baleno" a San Zeno

La nota di Palazzo Barbieri chiarisce inoltre che sono stati realizzati «interventi di sistemazione strutturale, manutenzione degli impianti e creazione di ambienti per la realizzazione di attività, coinvolgendo nel processo di rigenerazione urbana anche più di 500 persone residenti appartenenti a diverse fasce d’età, dai più piccoli ai giovani, agli adulti, alle famiglie e gli over 65, con particolare attenzione alle persone e le famiglie che manifestano maggiori difficoltà, perché possano trovare sostegno nella rete sociale». All’inaugurazione sono intervenute l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia e assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni.

«Un progetto che ho visto crescere e diventare grande - ha sottolineato l’assessora Elisa La Paglia - grazie alla tenacia dei residenti e competenze di chi si è unito lungo il percorso come Energie Sociali, Cocai, Lino’s and Co. E Aveprobi. Un processo di rigenerazione urbana espressione della storia, delle generazioni e della voglia di futuro del Rione Orti di Spagna. Una comunità coinvolta a 360°, per il benessere e la partecipazione di tutti i suoi componenti, con una particolare attenzione a chi manifesta maggiore difficoltà, perché possa trovare sostegno nella rete sociale».

