Croce Verde torna in Borgo Venezia creando anche uno studentato

Da una parte blocca, dall'altra autorizza. La stessa giunta comunale che ieri, 19 luglio, ha bocciato la Variante 23 bis al Piano degli Interventi, con il suo carico di case e centri commerciali, proporrà invece al consiglio comunale l'approvazione di un permesso a costruire in deroga e convenzionato per la rigenerazione urbana degli edifici in disuso e in stato di abbandono e delle relative aree scoperte di proprietà della Croce Verde.

La superficie territoriale interessata dall'intervento è di circa 7.200 metri quadrati e si trova in Via del Capitel. In quello spazio saranno ricavati uno studentato con circa 120 posti letto e la nuova sede operativa della Croce Verde, dotata anche di una sala conferenze ad uso anche della sesta circoscrizione, di un bar e di una mensa-ristorante ad uso tanto dello studentato quanto della cittadinanza.

I nuovi fabbricati, realizzati in sostanziale corrispondenza di quelli esistenti, da demolire e ricostruire, saranno serviti da piazzette ed aree verdi che favoriranno la socializzazione, oltre che da parcheggi coperti e scoperti sul fronte strada, che sarà riqualificato.

La deroga al Piano degli Interventi è stata concessa per l'indubbio interesse pubblico rivestito tanto dallo studentato, con gli spazi e gli esercizi pubblici a servizio anche della collettività, quanto dalla sede operativa della Croce Verde. E la Croce Verde, per la gestione dello studentato, attingerà allo specifico finanziamento del Pnrr del valore di 20mila euro a letto all'anno per 9 anni. E per rispettare i tempi del Pnrr, lo studentato dovrà essere pronto entro giugno 2026.

«Si tratta di un progetto di riqualificazione edilizia significativo, che incontra le linee programmatiche della nostra amministrazione in tema di pianificazione urbanistica e, in particolare, di quelle linee che fanno riferimento alla rigenerazione urbana, alla necessità di aumentare rapidamente i posti letto per gli studenti e alla riqualificazione dei quartieri», ha detto la vicesindaca con delega alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli. Linee programmatiche che invece erano in contrasto con la Variante 23 bis ereditata dall'amministrazione Sboarina e che sarà cassata dal consiglio comunale.