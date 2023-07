Rigenerazione partecipata di Verona Sud, vinto bando europeo da un milione di euro

Verona ha vinto un bando e sarà capofila di un ampio programma europeo. Il valore complessivo della gara è di circa un milione di euro, di cui un quarto sarà destinato alla città scaligera. Fondi che serviranno a finanziare la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile mediante lo scambio di esperienze e la diffusione delle conoscenze tra città europee. Nel progetto sono coinvolte anche le città di Milano, Albacete per la Spagna, Vila Do Conde per il Portogallo, Daugavpils per la Lettonia, Corfù per la Grecia, Pula per la Croazia con Pula, Dobrich per la Bulgaria Dobrich e Lezha per l'Albania.

L'annuncio della vittoria della gara è stato dato ieri, 14 giugno, dal Comune di Verona che potrà così avviare una progetto che unisce partecipazione giovanile, sport e rigenerazione urbana, con uno sguardo all'architettura in ottica di genere. E le risorse economiche le metterà direttamente l'Unione Europea attraverso il bando Urbact IV.

Ciò che il Comune intende fare è dare nuova vita ad alcune aree di Verona Sud, mettendole in collegamento tra loro con interventi di urbanistica attiva e con la creazione di spazi dedicati a diverse discipline sportive, che saranno individuate dai ragazzi stessi, veri protagonisti della fase progettuale insieme alle scuole.

Coordinato dall'assessorato ai lavori pubblici, il bando trova la propria forza nella partecipazione e nella trasversalità. Dalle politiche giovanili a quelle educative, dallo sport alla sicurezza passando per il sociale e il terzo settore, non c'è settore che possa dirsi non chiamato in causa, perchè il successo del progetto sarà direttamente proporzionale alla partecipazione e alla collaborazione di tutti i soggetti interessati.

Ad illustrare l’importante risultato raggiunto sono stati gli assessori al coordinamento lavori pubblici Tommaso Ferrari e alle politiche giovanili e di partecipazione Jacopo Buffolo, insieme al consigliere comunale con delega alle politiche europee Giacomo Cona e a Marco Buemi, esperto valutatore dello sviluppo sostenibile per la commissione europea.

«Senza dubbio quello raggiunto è un risultato di cui andare fieri - ha affermato l’assessore Tommaso Ferrari - che nasce dalla grande collaborazione trasversale. Durante le domeniche ecologiche abbiamo visto come gli spazi urbani possono riprendere vita anche svolgendo funzioni diverse. In questo progetto che si svilupperà nei prossimi anni, ci sarà quindi una grande attenzione nella zona di Verona Sud, per riqualificare e rigenerare delle aree, connettere degli spazi verdi già presenti con l’obiettivo di far partecipare i giovani con pratiche sportive sostenibili e accessibili. Diventiamo capofila di una rete di città per realizzare un progetto che sarà poi replicato».

«È un grande risultato - ha dichiarato l’assessore Jacopo Buffolo - Le giovani generazioni saranno le protagoniste con lavori di mappatura e ripensamento dello spazio urbano. Saranno coinvolti adolescenti e pre-adolescenti che frequentano o raggiungono la quarta e la quinta circoscrizione per andare a scuola. Sono quartieri che hanno bisogno di una rigenerazione legata alle aree verdi e che presentano un alto indice di cooperazione giovanile. Una risorsa importante, che diventa essenziale coinvolgere e rendere protagonista. Altri temi a noi cari sono l’innovazione e il digitale, quindi la mappatura e fruibilità del territorio saranno oggetto di una web app che permetterà di instaurare relazioni tra ragazzi delle diverse città coinvolte nel progetto. Vogliamo mettere al centro i giovani in maniera trasversale, dando priorità alla loro partecipazione».

«Dopo un anno di politiche europee da noi intraprese - ha evidenziato il consigliere Giacomo Cona - il bilancio è sicuramente positivo, perché si è decisamente cambiato passo rispetto al passato, organizzando tantissime cose e portando a casa questo importante bando. La soddisfazione è quella di vedere che i risultati arrivano grazie anche al coinvolgimento trasversale delle varie direzioni del Comune. Fondamentale sarà ora avere un approccio a 360 gradi, sulla progettazione europea e sull’implementazione dei progetti finanziati anche con le risorse europee, così come accrescere i rapporti con le città gemellate e amiche con cui abbiamo importanti relazioni da tanti anni.