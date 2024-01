Riforestazione urbana a Verona: in programma la messa a dimora di 1.300 alberi

È iniziato dal Giarol Grande a Porto San Pancrazio il piano di forestazione del 2024. Secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, si tratta di 1.300 piante arboree e arbustive che verranno messe a dimora dal Comune di Verona nei prossimi tre mesi per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell’ambito del progetto "Un albero per ogni nato".

L'obiettivo dichiarato è quello di realizzare fasce boscate, filari, siepi arbustive in ambiti di territorio che hanno perso l’antico aspetto naturale, a causa dell’intensa urbanizzazione, o attraverso la messa a dimora di singoli alberi lungo le vie cittadine in sostituzione di quelli morti.

Le aree oggetto di piantagione

Giarol Grande - Parco Adige Sud: ripristino dei filari di pioppo cipressino, attraverso la messa a dimora di 30 nuove piante.

Area verde esterna Forte Gisella lungo Via Mantovana: verrà realizzato un bosco planiziale su una superficie di circa 7.000 m² attraverso la messa a dimora di circa 1000 piante arboreo-arbustive, a completamento della forestazione eseguita nel 2017.

Interventi nelle circoscrizioni

Il Comune di Verona riferisce che sono in programma opere di reintegro in tutte i quartieri di parte degli alberi morti nei vari parchi e vie con la messa a dimora di circa 300 piante. Le principali specie utilizzate sono Acero campestre, Ippocastano, Carpino bianco, Frassino, Ginkgo biloba, Carpino nero, Pioppo, Ciliegio, Pero da fiore, Quercia farnia, Tiglio, Olmo, ed arbusti tipo Nocciolo, Ligustro, Prugnolo, Frangola, Viburno. L’intervento, precisano da Palazzo Barbieri, è in attuazione alla Legge n. 113/1992 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" e modificata dalla Legge n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".