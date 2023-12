Raccolti ben 93 quintali di rifiuti in un mese sulle piazzole di sosta della SR450

In un solo mese sono stati raccolti ben 93 quintali di immondizia sulle piazzole di sosta della SR450. Un numero spropositato che dà la dimensione del problema che, più di anno fa, aveva portato il Comune di Affi a chiamare a raccolta i sindaci degli altri Comuni interessati dal passaggio dell'arteria stradale per trovare una soluzione comune.

La soluzione comune ha preso la forma di una convenzione siglata lo scorso settembre dalle amministrazioni con Veneto Strade, convenzione in base alla quale sarebbe stata Serit ad occuparsi della pulizia di quelle che a tutti gli effetti erano diventate discariche a cielo aperto. E 93 quintali è il primo numero che esce da quell’accordo.

«Un ottimo risultato dal punto di vista del lavoro fatto - dice il Sindaco di Affi Marco Sega - anche se si tratta di numeri spaventosi. In alcune piazzole di sosta sono stati raccolti 800 chili di immondizia. Non so se è chiara l’entità».

In base all’accordo raggiunto, questa è la prima tranche di pulizie per un totale di 80 ore. La seconda, sempre di 80 ore, sarà tra metà marzo e metà aprile. In modo tale che la SR450 sia in condizioni ottimali nel periodo in cui tornerà ad essere ad alta percorrenza per le festività pasquali e il ponte del 25 aprile.

«Sono molto soddisfatto - prosegue Sega - del risultato raggiunto grazie al lavoro in sinergia con gli altri sindaci. Resta però il nodo dell’inciviltà. Un paio di giorni dopo il termine della pulizia ho visto ricomparire i primi nuovi rifiuti. E’ un grande problema di inciviltà a cui spero si possa trovare una soluzione».