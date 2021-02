Segnalati ad Amia rfiuti abbandonati vicino ai cassonetti a San Michele Extra

Negli ultimi giorni Amia ha ricevuto diverse segnalazioni di numerosi casi di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei cassonetti ad accesso controllato ubicati a San Michele Extra. Gli ispettori della partecipata, hanno verificato che tale tipologia di rifiuti era costituita quasi interamente da carta, cartoni e plastica.

La società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella ricorda a tutti gli utenti che gli imballaggi in plastica-lattine, la carta ed il cartone, come indicato nelle brochure e nel materiale informativo che i cittadini hanno ricevuto nelle proprie abitazioni nei mesi scorsi, non vanno mai depositati presso i cassonetti di nuova generazione, che da circa 1 anno sono presenti a San Michele ed in altre zone limitrofe. Questa tipologia di rifiuti prevede infatti la raccolta domiciliare con il sistema del porta a porta. Le utenze devono pertanto esporre i propri rifiuti su strada pubblica, di fronte alla propria abitazione e non a ridosso dei cassonetti e mai al di fuori degli orari programmati. Amia provvederà alla raccolta degli stessi con frequenza settimanale dalle ore 19 alle 21, nei giorni indicati dal calendario programmato (a San Michele e Frugose il lunedì ed il martedì; a Madonna di Campagna il mercoledì ed il giovedì; nel centro di San Michele e a Borgo Trieste il venerdì ed il sabato). Il materiale in carta va sempre inserito ed esposto in buste o scatole di cartone ed in nessun caso in sacchetti o cassette di plastica, mentre gli imballaggi in plastica vanno conferiti all’interno di sacchetti di plastica semitrasparente ben chiusi.

Gli episodi di mancato rispetto delle regole riscontrati nelle ultime settimane dimostrano come purtroppo alla base di molte criticità legate ad un non corretto smaltimento vi siano spesso atteggiamenti sbagliati e poco civili da parte di alcuni cittadini, come evidenziato dal sempre più crescente fenomeno di questi episodi su tutto il territorio comunale. Episodi che, oltre ad arrecare danni alla vivibilità, al decoro e alla pulizia dei quartieri, in questo caso provocano anche notevoli disagi e problemi al corretto funzionamento dei cassonetti intelligenti e alle normali attività di raccolta e smaltimento da parte degli operatori Amia.