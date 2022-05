Tetto scoperchiato dal maltempo, ripristinata copertura a condominio Agec

Il 18 agosto 2021, il maltempo aveva scoperchiato 400 metri quadrati di tetto di un condominio Agec di Via D'Azeglio, a Verona. Nove mesi dopo, l'azienda annuncia che i lavori di sistemazione sono terminati. Inizialmente, era previsto un semplice intervento di ripristino. Alla fine è stato necessario sostituire l'intera struttura lignea della copertura e realizzare un cordolo perimetrale in cemento armato che prima non era presente.

Lo stabile si trova ai civici 9, 11 e 13 della strada ed è gestito da un amministratore condominiale privato e non direttamente da Agec. È stato interessato dai lavori per circa sei mesi. Prima di far partire il cantiere, infatti, è stato necessario ricevere l'autorizzazione paesaggistica da parte dalle Soprintendenza, perché lo stabile è sottoposto al vincolo dei beni ambientali e culturali. L'autorizzazione è stata rilasciata a fine novembre 2021, ma prima del via definitivo, Agsm-Megareti ha dovuto cambiare dei cavi presenti sulla facciata retrostante, intervento essenziale per il posizionamento della gru impiegata dall'impresa incaricata dei lavori. Il cantiere è stato così avviato a inizio dicembre 2021 e poi sospeso nella pausa di fine anno per riprendere concretamente nei primi giorni del 2022.

Agec, anche se non direttamente coinvolta nella gestione dei lavori, si è da subito attivata per risolvere i problemi degli inquilini, organizzando incontri con le famiglie coinvolte e offrendo loro anche la possibilità di cambio alloggio.