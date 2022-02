Due settimane al rientro nella loro scuola per gli studenti delle medie "Alighieri" dopo l'incendio

Saranno ospiti delle primarie Messedaglia un’altra decina di giorni e poi potranno fare ritorno nelle loro aule. È previsto infatti per lunedì 14 febbraio il rientro degli studenti alla scuola media Dante Alighieri, istituto che nella notte del 24 gennaio era stato oggetto di un incendio che lo ha reso inagibile per qualche giorno. Il tempo necessario per verificare i reali danni all’edificio e ripristinarne la sicurezza.

Gli accertamenti effettuati dai tecnici comunali hanno riscontrato condizioni migliori di quelle ipotizzate nelle ore successive all’incendio. Non sono state riscontrare lesioni strutturali tali da richiedere nell'immediato interventi di puntellamento, verrà invece rifatto il manto copertura nella porzione di edificio a ridosso dell’aula magna, danneggiato in modo tale da non essere più recuperabile. Resterà invece chiusa la biblioteca scolastica, danneggiata in modo grave dalle fiamme. Altre manutenzioni non urgenti dell’edificio verranno effettuate al termine delle lezioni.

«Abbiamo cercato di velocizzare il più possibile le verifiche e i successivi lavori necessari per rimettere in sicurezza la scuola- spiega l'assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto -. La riapertura in 15 giorni è in effetti un bel risultato perché la nostra priorità è di far tornare i ragazzi nelle proprie aule. Dalle indagini è emerso che l'edificio è in condizioni migliori di quanto ipotizzato in un primo momento, resta inagibile solo la biblioteca che è stato il locale maggiormente danneggiato dalle fiamme. Ancora una decina di giorni, quindi, e le tre classi medie traslocate alle vicine Messedaglia in via Provolo potranno tornare a fare lezioni nelle loro aule. Il rientro è infatti previsto lunedì 14 febbraio».