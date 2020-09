Da Ferragosto ad oggi, 27 persone positive al Covid-19 al rientro dalle ferie

I tamponi eseguiti per lo screening dei viaggiatori dal 15 agosto ad oggi sono 7648. Delle persone che si sono sottoposte al tampone per verificare la positività o meno al Covid- 19, 1740 sono rientrate dalla Croazia (22.8%), 2240 dalla Grecia (29.3%), 48 da Malta (0.6%), 2435 dalla Spagna (31.8%) e 520 da altri Paesi esteri (6.8%). I viaggiatori di rientro nella Sardegna che si sono sottoposti volontariamente a tampone sono 665 (8.7%). I casi positivi riscontrati da Ferragosto sono in tutto 27 (0,3%): 5 di rientro dalla Croazia, 8 dalla Grecia, 3 da Malta, 8 dalla Spagna e 3 dalla Sardegna.

I punti per l’effettuazione dei tamponi sono attivi all’ospedale di Borgo Trento (Padiglione 11), al Distretto di Via Campania, al Centro Polifunzionale di Bussolengo (via Carlo Alberto Dalla Chiesa), presso gli ospedali Fracastoro di San Bonifacio e Mater Salutis di Legnago, e all’aeroporto Catullo di Villafranca. Gli ambulatori, con orario 7-13, sono ad accesso diretto e non è necessaria la prenotazione.

L'Ulss 9 Scaligera ricorda che chi arriva dai Paesi in oggetto è tenuto a comunicarlo all’ULSS 9 compilando il modulo online disponibile sul sito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ( https://sisp.aulss9.veneto.it/Ingresso-in-Italia-da-Paesi-UE-e-Schengen ) e a rispettare l’isolamento fiduciario fino alla comunicazione dell’esito del tampone da parte del Dipartimento di Prevenzione. L’isolamento fiduciario non è previsto per i viaggiatori di ritorno dalla Sardegna che si sottopongono a tampone, in quanto facoltativo. Per i residenti in Veneto, l’esito può essere comunicato anche dal Medico di Medicina generale. Per informazioni, è attivo il numero verde 800 93 66 66 (dal lunedì al venerdì 9-16 e sabato ore 9-13), oppure 0039 045 8073393 per chi chiama dall’estero (dal lunedì al venerdì 9-16); email: rientro@aulss9.veneto.it .