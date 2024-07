Stage di lavoro offerti a sette rifugiati, Riello premiata dall'Unhcr

Per il secondo anno consecutivo, Riello è stata riconosciuta dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) per l'impegno nell'inclusione dei rifugiati. Anche quest'anno, l'azienda veronese ha ricevuto il "Welcome. Working for Refugee Integration" premio rilasciato dall'Unhcr in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Confindustria e Global Compact Network Italia.

Il riconoscimento viene assegnato annualmente alle imprese che si sono distinte per aver effettuato nuove assunzioni di beneficiari di protezione internazionale, o per aver favorito il loro concreto inserimento lavorativo e sociale, e alle imprese che hanno incoraggiato la nascita di attività di autoimpiego dei beneficiari di protezione internazionale.

«Per noi di Riello è un grande onore aver ricevuto questo importante riconoscimento per il secondo anno consecutivo - ha dichiarato Pierantonio Rizzardo, plant manager dello stabilimento Riello di Volpago del Montello - Il premio è un’ulteriore conferma del nostro impegno nel promuovere l’inclusività e un ambiente di lavoro equo dove tutti i dipendenti si sentano accolti e valorizzati».

Nell’ultimo anno Riello ha accolto sette rifugiati provenienti da Libia, Afghanistan, Marocco, Pakistan, Burkina Faso. Il percorso di inserimento di questi giovani prevede un periodo di stage di sei mesi nel team di produzione di Volpago. Questa opportunità aiuta, inoltre, a rafforzare la coesione interna dell'ambiente di lavoro arricchendo le relazioni tra i dipendenti e sostenendo, allo stesso tempo, l'indipendenza dei rifugiati.