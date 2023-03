A Valeggio sul Mincio i mozziconi di sigaretta diventeranno montature per occhiali

«Grazie alla sinergia fra l’amministrazione comunale e il Consiglio di Bacino Verona Nord sono stati installati in alcuni punti strategici di Valeggio 16 smokers point, posacenere innovativi che trasformano le cicche di sigaretta in materiale plastico da utilizzare per la produzione di piccoli oggetti di design e montature per occhiali». È quanto viene annunciato da una nota del Comune di Valeggio sul Mincio che poi chiarisce: «In questo modo, i mozziconi di sigaretta non finiscono assieme ai rifiuti indifferenziati ma vengono purificati e lavorati con uno speciale processo che ne consente la trasformazione in un nuovo materiale».

La stessa nota del Comune veronese, inoltre, ricorda come i mozziconi abbandonati normalmente producano «molti danni in termini di inquinamento» ed incidano negativamente in termini di decoro urbano, soprattutto se abbandonati lungo le strade. Pertanto, il Comune di Valeggio fa sapere di essere intervenuto con questa speciale iniziativa anche «contando sulla collaborazione dei fumatori». In particolare, l’assessora all’ambiente e all’ecologia Veronica Paon spiega: «Se il fumo fa male alla salute, i mozziconi impattano sull’ambiente e possono essere molto dannosi e inquinanti soprattutto se abbandonati sul territorio. I mozziconi di sigaretta rappresentano uno dei rifiuti di piu? difficile gestione, - aggiunge Veronica Paon - in quanto hanno un tempo di degradazione molto ampio. Inoltre, oltre ai residui della combustione e della nicotina, sono le microplastiche del filtro a costituire uno dei maggiori fattori inquinanti per tutto l’ecosistema».

La nota del Comune di Valeggio sul Mincio ricorda che «a partire dal luglio 2019, con la delibera numero 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, i mozziconi di sigaretta sono stati riconosciuti come un vero e proprio rifiuto». Inoltre, vengono poi ricordati alcuni dati di Oms, Enea ed Unep a livello globale, secondo i quali sarebbe di «due anni il tempo impiegato dal filtro della sigaretta per degradarsi in natura», o ancora, circa «il 40% dei rifiuti nel Mediterraneo sono mozziconi e sono oltre 200 le sostanze tossiche contenute nei filtri, di cui almeno 70 cancerogene».

Per l’installazione degli smokers point realizzati con tecnologia Re-Cig, il Comune di Valeggio rivela di aver ottenuto «un contributo di 3mila euro dal Consiglio di Bacino Verona Nord». In base a quanto si apprende, inotlre, un ulteriore posacenere innovativo sara? installato prossimamente nei pressi del castello. Il sindaco Alessandro Gardoni afferma: «Contiamo sul senso di responsabilita? e la collaborazione dei cittadini affinche? usino al meglio questi contenitori per lo scopo cui servono e non come cestini per altri rifiuti. Con un piccolo gesto - conclude il primo cittadino di Valeggio sul Mincio - possiamo contribuire tutti a mantenere piu? pulito il nostro paese e piu? sano il nostro ambiente».