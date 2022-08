Carta riciclata in Veneto, 290mila tonnellate nel 2021. «Regione virtuosa e attenta»

Nel 2021, sono state più di 290mila le tonnellate di carta e cartone raccolte e correttamente avviate a riciclo in Veneto. Lo confermano i dati del 27esimo rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). Un risultato che delinea un aumento della raccolta: oltre 3.400 tonnellate in più raccolte, che consentono di recuperare la battuta d’arresto subita nel 2020 a causa della pandemia. «La crescita del Veneto conferma ancora una volta la natura virtuosa e attenta di questa regione - ha affermato Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco - Durante il 2021 la raccolta pro-capite ha raggiunto i 60,3 kg/ab-anno, perfettamente in linea con la media nazionale. Anche il tasso di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti è migliorato, arrivando quasi al 13%, ma i margini per crescere ulteriormente ci sono: a livello nazionale la performance migliori da questo punto di vista raggiungono un tasso di intercettazione che supera il 15%».

L'anno scorso, in Veneto, Comieco ha gestito direttamente 220.022 tonnellate di carta e cartone, pari al 75,2% della raccolta totale. Ai 514 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per più di 19,5 milioni di euro.

L'analisi di dettaglio dei dati a livello provinciale mostra una crescita frastagliata, allineata alle incertezze del periodo di uscita dalla pandemia. In un quadro generale comunque virtuoso, i margini di incremento non mancano soprattutto nelle province di Venezia, Verona e Padova. Nel Veronese, infatti, sono state raccolte oltre 56mila tonnellate con un pro-capite di 61 kg/ab-anno.

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%) in un anno. La media pro-capite nazionale supera per la prima volta i 60 kg/ab. E per il secondo anno consecutivo, l'Italia ha raggiunto l'obiettivo del tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all'85%.