Informazioni promozionali incomplete, Antitrust bacchetta anche Agsm-Aim

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha deliberato interventi di moral suasion nei confronti di 13 società perché le offerte pubblicizzate online non sono risultate pienamente conformi alla disciplina a tutela del consumatore. Tra queste aziende è presente Agsm-Aim Energia, oltre ad Illumia, Jen Energia, Dolomiti Energia, Axpo Italia (Pulsee Luce & Gas), Ajo’ Energia, Acea Energia, Ecom-Energu Comune, Hera Comm, Wekiwi, Omnia Energia, Semplice Gas & Luce ed E.On Energia.

A seguito della prevista cessazione del mercato tutelato, l'Antitrust ha monitorato le offerte commerciali proposte dalle principali società di vendita di energia elettrica e gas per verificare la trasparenza e la completezza delle informazioni promozionali fornite ai consumatori. L'Autorità ha riscontrato criticità nelle varie voci di costo perché mancava l’indicazione di alcuni oneri che compongono il prezzo dell’energia.

Per questo, al termine del monitoraggio, è stato rivolto alle 13 società interessate l’invito ad integrare la propria informativa promozionale in modo chiaro ed esaustivo, attraverso l’indicazione di tutti gli oneri che compongono la spesa per l’energia.

Soddisfatto dell'intervento dell'Antitrust, il presidente di Adiconsum Verona Davide Cecchinato ha commentato: «Continueremo a vigilare affinché i diritti dei consumatori siano tutelati e affinché le informazioni fornite dalle società di energia siano trasparenti e complete. Invitiamo tutti i consumatori a prestare attenzione alle offerte e a richiedere chiarimenti qualora le informazioni non siano chiare o esaustive».

«L'intervento dell’Autorità ripropone la questione delle criticità che si registrano nel mercato dell’energia - ha aggiunto Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell'associazione dei consumatori Codici - e dei problemi emersi con la fine del mercato tutelato. Bene, quindi, la moral suasion, che per noi è l’occasione per rinnovare l’invito ai consumatori a segnalare situazioni poco chiare. Ci riferiamo ai contratti, che non sempre riportano le varie voci in maniera corretta, con la conseguenza che il costo della bolletta si rivela superiore a quello promesso».

E prosegue da parte di Codici la class action contro Enel Energia. In questo caso le contestazioni riguardano le comunicazioni agli utenti per il rinnovo contrattuale, in alcuni casi assenti ed in altri carenti, accompagnate dall’aumento delle bollette. “Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di consumatori infuriati - ha riferito Giacomelli - ed anche in difficoltà con i pagamenti. In alcuni casi, infatti, l’aumento della bolletta ha avuto un impatto pesantissimo su bilanci familiari già precari. Siamo a disposizione con i nostri esperti per fornire tutti i chiarimenti e l’assistenza necessari per risolvere una situazione gravissima ed inaccettabile, per cui è doveroso riconoscere un indennizzo per quanto ingiustamente pagato».