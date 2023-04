Meno bonus edilizi, quasi 1 veronese su 5 rinuncia ai lavori per una casa più green

Poco più della metà dei veronesi non conosce la classe energetica della propria abitazione e solo l'8% effettuerebbe opere di efficientamento. E questo anche a causa dele minori agevolazioni, che spingeranno un veronese su cinque a non ristrutturare casa. Lavori che, invece, negli ultimi tre anni sono stati eseguiti da circa un terzo degli abitanti del capoluogo. Questi sono alcuni dei risultati di una ricerca di Changes Unipol, realizzata ed elaborata da Ipsos, sullo stato dell'arte delle città italiane in materia di sostenibilità ambientale.

Una ricerca nata dal recente via libera dato dal Parlamento Europeo alla cosiddetta direttiva sulle case green, un provvedimento che punta a migliorare l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. E sono appunto tre i dati significativi sui veronesi che emergono: a causa delle minori agevolazioni, 1 veronese su 5 non procederà alla ristrutturazione della propria abitazione, mentre a oggi solo l’8% sarebbe disposto a effettuare opere di efficientamento energetico per adeguarsi a questa nuova direttiva europea. Inoltre, il 53% dei veronesi non è a conoscenza della classe energetica della propria abitazione, a testimonianza di come sia opportuno fornire un quadro più completo e specifico dello stato del proprio edificio e dei vantaggi derivanti da attività di efficientamento green.

La riduzione dei bonus edilizi ha avuto un impatto sulle intenzioni future dei veronesi: quasi 1 veronese su 5 (17%) ritiene che nei prossimi 12 mesi non effettuerà lavori di efficientamento energetico a causa delle minori agevolazioni, mentre 1 su 3 non si farà bloccare dalla riduzione delle agevolazioni.

Per contro, negli ultimi 3 anni, quasi 1 veronese su 3 (29%) ha eseguito lavori di ristrutturazione finalizzati all’efficientamento energetico.

E oltre a un focus sull’efficientamento energetico degli edifici, la ricerca Changes Unipol ha esteso l’analisi allo stato dell’arte delle città italiane in materia di sostenibilità ambientale, dalla quale emergono alcuni interessanti aspetti. Il giudizio dei veronesi in tema di sostenibilità green ed efficienza energetica della propria città non raggiunge la sufficienza.

La ricerca rileva come il giudizio dei veronesi in tema di sostenibilità green ed efficienza energetica della propria città sia severo e non raggiunga la sufficienza (5,6 il voto medio su una scala da 1 a 10). Solo il 30% esprime una valutazione positiva (almeno voto 7), ma quasi uno su due (42%) è molto critico. In questo contesto, spicca a Verona un dato in controtendenza rispetto alle altre città metropolitane del Nord e Centro Italia: ovvero meno di un veronese su due (47%) dichiara di disporre di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici entro 2 chilometri dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro o studio. Un dato decisamente più basso, rispetto alle risposte riscontrate nelle altre città metropolitane (in media il 53%).

Lo studio ha evidenziato, inoltre, come tra gli italiani sia diffusa la percezione di un peggioramento della qualità dell’aria negli ultimi due anni (34%). Tra le città considerate dallo studio, spicca la città di Verona, dove quasi 1 su 2 (46%) dichiara di trovare la qualità dell’aria leggermente e molto peggiorata rispetto ai 2 anni precedenti, mentre solo il 14% la trova migliorata.

La percezione dei veronesi rivela, inoltre, una soddisfazione appena sufficiente rispetto alla quantità di aree verdi urbane presenti in città: su una scala da 1 a 10, il punteggio medio registrato è pari a 6,2. E il 34% del campione rivela l’esigenza di ampliare le aree verdi urbane.

L’osservatorio di Unipol non si è infine limitato ad analizzare lo stato dell’arte, ma ha esaminato anche quali, secondo l’opinione degli italiani, siano le soluzioni da implementare per migliorare la sostenibilità green delle città. In tal senso, più di 7 veronesi su 10 (73%) si dichiarano favorevoli a un incremento delle aree pedonali. In particolare, a Verona più di 1 cittadino su 3 (36%) reputa che questa soluzione possa contribuire fortemente alla riduzione di traffico e inquinamento, senza precludere gli spostamenti quotidiani.

E, nonostante il giudizio negativo in tema di qualità dell’aria, in riferimento al prossimo futuro i veronesi rivelano un maggior orientamento a privilegiare le esigenze dei singoli cittadini nella mobilità (58%), facilitando gli spostamenti in auto per esigenze lavorative, di studio o personali, a scapito della mobilità leggera e sostenibile. Solamente il 42% degli intervistati reputa che la mobilità leggera o sostenibile debba avere la priorità sulle esigenze individuali e la considera l’unico futuro possibile per le città.

Lo studio, inoltre, ha attestato che i veronesi sono tra i cittadini maggiormente favorevoli all’ipotesi delle «città a 30km/h» con più consensi (55%) che dissensi (40%).