Riassunti tutti i trenta lavoratori licenziati dalla Sg Frutta

Durante la notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, Filcams Cgil Verona ha raggiunto l’intesa con le controparti datoriali che impegna a riassumere, con salvaguardia della retribuzione, tutti i 30 lavoratori licenziati dalla Sg Frutta, società estinta e titolare di un appalto presso Villafrut.

Come ipotizzato da Filcams Cgil all’inizio della vertenza, una nuova ditta è subentrata al precedente appalto impegnandosi, di intesa con la committente, ad assumente immediatamente 15 lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato, e ad accordare il diritto di precedenza sulle prossime assunzioni aziendali ai restanti lavoratori a tempo determinato. E i primi contratti di lavoro sono stati sottoscritti già nella mattinata di giovedì.

Filcams Cgil è soddisfatta della soluzione raggiunta e confida che al più presto vengano chiamati i 15 lavoratori a tempo determinato, vigilando sul rispetto del loro diritto di precedenza.

«La vicenda deve accendere un faro sul settore degli appalti nel settore privato che richiede una battaglia continua, permanente, incessante per la difesa della dignità di lavoratori e lavoratrici e per il riconoscimento del ruolo del lavoro - ha dichiarato la segretaria generale Filcams Cgil Verona Graziella Belligoli - Servono con grande urgenza azioni incisive per regolare le dinamiche degli appalti. E indichiamo con forza la necessità di sostenere e promuovere il ruolo della contrattazione d’anticipo che, intervenendo a monte di criticità spesso ricorrenti e note, permette di prevenire situazioni di stallo deleterie per la condizione socio-economica di tante famiglie, rimuovendo gli ostacoli che spesso sorgono in occasione dei cambi appalto, a tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici».