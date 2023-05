Piazzale di Porta Palio e via Cardinale riasfaltati in una notte

Tutto in una notte, senza alcun impatto sulla viabilità. È stato completato tra lunedì e martedì l’intervento di riasfaltatura di un tratto di via Cardinale e del piazzale interno di Porta Palio a Verona.

I lavori per il rifacimento del manto stradale sono stati effettuati tra le 21 e le 6, così da evitare ripercussioni sulla mobilità della zona, già condizionata dalle deviazioni stradali introdotte per il cantiere della Filovia in opera nei due sottopassaggi di via Città di Nimes.

«Ci siamo impegnati ad effettuare i lavori generando il minor impatto possibile sulla viabilità – ha evidenziato l’assessore alle Strade Federico Benini –, per questo motivo l’intervento è stato realizzato tutto in una notte, senza che i cittadini si accorgessero di nulla».