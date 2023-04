La biblioteca di Borgo Roma ha riaperto al pubblico, era chiusa da dicembre scorso per lavori

Pochi giorni fa ha riaperto al pubblico la biblioteca di Borgo Roma a Verona che, sottolineano dal Comune, «con oltre 13 mila prestiti nel 2022 e 845 iscritti, è una delle biblioteche di quartiere più vivaci della città». Oggi peraltro si presenta ancora «più accogliente, più bella e con gli spazi riorganizzati in base alle esposizioni tematiche». Il tutto, rimarcano ancora da Palazzo Barbieri, ovviamente «per invogliare ancora di più i lettori a non uscire dalla biblioteca se non in compagnia di uno o più libri».

La Biblioteca comunale Girolamo Caliari, viene quindi ricordato in una nota del Comune di Verona, è stata chiusa tre mesi a causa della «presenza di infiltrazioni d’acqua che hanno fatto parzialmente cedere alcune lastre del controsoffitto rendendo gli spazi inagibili». Da qui dunque la necessità dei lavori che sono stati realizzati dall’assessorato al decentramento per una spesa di «7 mila euro».

L’assessora alle biblioteche Elisa La Paglia ha commentato così l'avvenuta riapertura: «La biblioteca di quartiere è uno dei servizi di prossimità più apprezzati e questa di Borgo Roma in modo particolare. Lo confermano i prestiti registrati nel 2022, che stanno tornando ai numeri pre Covid. I lavori di sistemazione hanno fornito l’occasione di revisione delle raccolte e revisione degli spazi e delle esposizioni tematiche, ciò grazie all’impegno delle bibliotecarie volontarie. L’attività di lettura per i bambini 0-6 anni - ha infine aggiunto La Paglia - è iniziata con una partecipazione davvero importante, segno che il servizio piace».

Federico Benini, assessore al decentramento del Comune di Verona, ha quindi aggiunto: «Le infiltrazioni avevano reso la biblioteca inagibile. Come già avvenuto per quella di San Massimo, l’assessorato al decentramento ha fatto il possibile per risolvere il problema nel minor tempo possibile, restituendo alla comunità spazi rinnovati e accoglienti».

In base a quanto viene comunicato da Palazzo Babrieri, la biblioteca in via Porto Tolle risulta aperta il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. Il servizio di lettura a voce alta è invece in programma ogni mercoledì alle 16.30, grazie anche alla collaborazione di lettrici volontarie. Al sopralluogo di questa mattina era presente anche il presidente della quinta circoscrizione Raimondo Dilara.