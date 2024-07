Dopo gli atti vandalici subiti e l'opera di ristrutturazione riapre la Bibliocasetta del Parco Santa Teresa

La Bibliocasetta di Nuova Acropoli Verona OdV è un’opera in legno per la lettura e lo scambio di libri per bambini e ragazzi inaugurata a maggio 2023. Essa nasce dall'idea di Gianni Volpe, sceneggiatore, falegname e volontario di Nuova Acropoli Verona OdV da più di trent'anni che ne ha guidato la progettazione e la realizzazione, attraverso il coinvolgimento di dieci ragazzi delle scuole superiori veronesi. Nuova Acropoli Verona OdV ha poi deciso di donare la Bibliocasetta a tutta la cittadinanza, installandola proprio al Parco Santa Teresa di Borgo Roma per il quale ha stretto un Patto di Sussidiarietà con il Comune a fianco delle tante associazioni della Rete “Un Parco per Tutti”.

Dall’inaugurazione ad oggi la Bibliocasetta è divenuta un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini e le famiglie di Borgo Roma. Infatti, grazie alla sua area lettura costituita da sedute circolari di vari colori, è stata un luogo speciale per stare insieme, un luogo in cui molti genitori, nel tempo libero, hanno sostato per leggere con i loro figli una fiaba, un racconto, una storia. La Bibliocasetta è stata inoltre luogo di moltissime delle attività che Nuova Acropoli Verona OdV e la Rete di associazioni e cooperative coinvolte hanno organizzato, come ad esempio laboratori per bambini, letture animate, feste di quartiere ed eventi legati alla solidarietà e alla scoperta culturale. Lo scorso febbraio 2024 la Bibliocasetta ha subito atti vandalici e la porta di accesso ai libri è stata distrutta. Nonostante questo avvenimento così spiacevole, i volontari di Nuova Acropoli non hanno perso tempo e hanno voluto dedicare le loro energie per ristrutturare questo manufatto artigianale affinché potesse avere nuova vita e donare, ancora una volta, momenti speciali per le famiglie di Borgo Roma.

L’associazione spiega di aver ricevuto un contributo da parte del Comune di Verona, nello specifico dall’Assessore Elisa La Paglia - Politiche educative e scolastiche, Biblioteche che ha permesso di rinnovare la Bibliocasetta anche nella sua estetica. Infatti, il prossimo giovedì 25 luglio 2024 verrà riaperta al pubblico con i suoi nuovi colori accesi che la renderanno ancor più suggestiva all’interno della cornice verde del Parco Santa Teresa. «Le porte sono state irrobustite, la struttura migliorata e ritinteggiata. - afferma il Presidente di Nuova Acropoli Verona OdV Stefano Musante - Da un evento spiacevole come quello degli atti vandalici che hanno in parte distrutto quest’opera unica, è stato bello poter cogliere l’opportunità di ricostruire e rinnovare, con la generosità che caratterizza il volontariato, un punto di riferimento per la cittadinanza di Borgo Roma come la Bibliocasetta».

L’associazione fa inoltre sapere di aver ricevuto un donativo da parte della Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) come supporto alle attività culturali e di volontariato nel quartiere di Borgo Roma. Infatti, già il Parco Santa Teresa continuerà ad essere luogo di eventi, attività e laboratori per grandi e piccini. Proprio giovedì 25 luglio 2024, in concomitanza con la riapertura della Bibliocasetta, alle 18.30 Il Consorzio Sol.Co. Verona terrà un laboratorio per bambini “GIOCHIAMO CON ULISSE”, ossia un laboratorio creativo con letture e giochi per vivere insieme le avventure di Ulisse. Per avere informazioni sull’evento potete consultare il sito www.parcosantateresa.it.

Da cinque anni Nuova Acropoli Verona OdV e la Rete “Un parco per tutti”, di cui fanno parte associazioni e cooperative di Borgo Roma, contribuiscono alla cura e alla riqualificazione del Parco Santa Teresa, area verde con cui hanno stretto un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona. Per informazioni su questo e altri eventi di Nuova Acropoli Verona OdV, è possibile consultare il sito https://www.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/verona oppure rivolgersi al numero 380 768 9599 o via mail a verona@nuovaacropoli.it.