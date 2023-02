Cantieri Tav, per la riapertura di Via Serenelli c'è una data: 20 febbraio

Lunedì 20 febbraio riaprirà al traffico Via Serenelli, a Verona. La strada è interessata dal grande cantiere per la realizzazione della Tav nel zona est della città.

Terminato il ripristino dei sottoservizi della rete telefonica e di quella fognaria, nei prossimi giorni saranno eseguiti i lavori per la rete dello scolo delle acque e per la nuova pavimentazione. L’intervento terminerà con l'installazione dell'impianto di illuminazione.

Come precisato dalla ditta che esegue i lavori, la successiva chiusura di Via Bernini Buri avverrà solo dopo la riapertura di Via Serenelli.