Riapre sabato 25 novembre dopo la riqualificazione il parcheggio di via Madonna del Terraglio a Verona

«Una settimana di lavori per restituire alla città completamente risistemata un’area di sosta strategica». Secondo quanto annunciato dal Comune di Verona, da sabato 25 novembre si potrà infatti nuovamente parcheggiare gratuitamente in via Madonna del Terraglio in Valdonega.

«L’ampia area, - spiega una nota di Palazzo Barbieri - che da alcuni mesi è divenuta di proprietà del Comune di Verona, è stata interessata da un intervento essenziale per migliorarne velocemente lo stato, garantendo alla numerosa utenza un più sicuro acceso e sosta».

In particolare, è stato ripristinato il terreno, livellato con stabilizzato, pulite le scarpate e sono state consolidate le rampe di accesso. Da parte dell’amministrazione, chiarisce inoltre la nota del Comune di Verona, è già in corso di valutazione un più ampio intervento che porterà alla «sistemazione completa dell’area, per una migliore organizzazione e gestione».

In merito, è intervenuto anche l’assessore alle strade e giardini Federico Benini: «Un lavoro per rendere sicura un’area della città da troppo tempo abbandonata, continua così l’impegno dell’amministrazione verso i quartieri».