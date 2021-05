La funivia di Malcesine ha riaperto: previste risalite per pedoni, parapendii e bici tutti i giorni

Da sempre la funivia di Malcesine che conduce sul monte Baldo è un punto di riferimento ed una tappa obbligata per tutti i turisti dell’area gardesana e non solo, sia durante la stagione invernale, ma anche e soprattutto in quella estiva. Oltre ad attrarre i turisti per le meraviglie naturalistiche e lo stupendo panorama del monte Baldo, la funivia di Malcesine è uno tra gli impianti funiviari più moderni ed avanzati al Mondo, con le sue cabine rotanti in grado di far apprezzare a pieno il panorama unico del Baldo e del lago di Garda.

Dopo il periodo di chiusura a causa della pandemia, grazie al nuovo decreto "riaperture anticipate" che ha fissato la data per la ripresa delle attività degli impianti di risalita in montagna al 22 maggio, proprio nella giornata di oggi anche la funivia di Malcesine ha così riaperto al pubblico. Così si legge in una breve nota della funivia di Malcesine: «Tutti i giorni, dalle 9 alle 17, la funivia di Malcesine ti aspetta per portarti sul Monte Baldo! La biglietteria è aperta, ma si consiglia l’acquisto anticipato online del titolo di viaggio al fine di garantirsi la possibilità d’accesso ed evitare assembramenti: https://funiviedelbaldo.it/it/online-ticket-it/. Risalite per pedoni e parapendii fino alle ore 17, risalite bike fino alle 17.15».