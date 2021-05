«Siamo pronti a ripartire». Funivia Malcesine Monte Baldo riattiva da 12 maggio

L'orario sarà dalle 9 alle 17 e sulla funivia si viaggerà a capienza ridotta e con la mascherina per rispettare le misure anti-Covid. La biglietteria sarà aperte, ma il ticket si potrà comprare anche online

«Siamo pronti a ripartire». L'annuncio è di Funivia Malcesine Monte Baldo che ha indicato nel 12 maggio la sua data di riapertura, con orario dalle 9 alle 17. «La biglietteria è aperta, ma si consiglia l’acquisto anticipato online del titolo di viaggio», ha fatto sapere l'azienda che gestisce la funivia, su cui si viaggerà con la mascherina e a capienza ridotta per rispettare il distanziamento anti-Covid. Ed il consiglio di acquistare il biglietto online è valido anche per evitare code e assembramenti in biglietteria.