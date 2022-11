Riapre dopo i lavori la biblioteca di San Massimo, era chiusa da maggio: «L’obiettivo è ampliare ulteriormente il servizio»

Con oltre 4 mila iscritti e una media di 17 mila prestiti all’anno (pre Covid), è una delle biblioteche di quartiere più vivaci della città. E domani, martedì 29 novembre, riapre più accogliente e più bella, con novità in arrivo per ampliare il servizio e le attività. «La Biblioteca comunale di San Massimo - evidenzia il Comune di Verona in una nota - è stata chiusa a maggio per una serie di problemi che la rendevano insalubre e inadeguata al sevizio stesso: muffa, infiltrazioni, servizi igienici datati. Una situazione segnalata da tempo, ma che solo negli ultimi mesi ha trovato risposta».

L’assessore al Decentramento Federico Benini spiega: «I lavori per sistemare questi spazi sono stati uno dei miei primi provvedimenti. La biblioteca di quartiere è uno dei servizi di prossimità più apprezzati, era doveroso restituire ai residenti di San Massimo un centro di lettura confortevole e accogliente, visto che i fruitori sono per lo più anziani o ragazzini».

La biblioteca in piazza Risorgimento riapre domani mattina, poi il giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e mercoledì al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Ma la volontà dell’amministrazione è di ampliare l’apertura a tutti i pomeriggi e al sabato mattina: «I prestiti stanno gradualmente tornando ai numeri pre Covid, quasi 5 mila quello registrati da gennaio a maggio, prima della chiusura. - aggiunge l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia - Una vivacità non da poco, grazie anche ai tanti ragazzi e bambini che vengono qui per studiare. L’obiettivo è ampliare ulteriormente il servizio, coprendo tutti i pomeriggi e dall’anno prossimo anche il sabato mattina, per incentivare il più possibile i residenti a frequentare questo luogo di cultura e socialità».

Il presidente della Circoscrizione Terza Riccardo Olivieri ha aggiunto: «Con la Commissione cultura stiamo lavorando per programmare alcune iniziative e attività all’interno della Biblioteca, in modo da avvicinare anche i meno appassionati alla lettura». I lavori hanno riguardato il rifacimento della controparete in cartongesso a sul lato nord dell'edificio, la ritinteggiatura dei locali e dei servizi igienici, il rifacimento del servizio igienico, la riparazione del portoncino interno e di quello esterno, infine il rifacimento della coibentazione dell'impianto antincendio. Al sopralluogo in vista dell’apertura erano presenti anche i consiglieri di Circoscrizione Sergio Carollo e Carla Agnoli, e le bibliotecarie Cristina e Federica.