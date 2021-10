La pausa pranzo è salva per i dipendenti del Comune, riapre il bar di palazzo Barbieri chiuso causa Covid

Torna la "pausa pranzo" a palazzo Barbieri. Riapre ufficialmente lunedì 25 ottobre il bar del municipio, chiuso durante la pandemia. Un ritorno molto gradito quanto atteso dai dipendenti che prestano servizio negli uffici in piazza Bra, frequentatori del piccolo bar all'interno della struttura non solo per il caffè di metà mattina, ma anche per consumare un pasto caldo durante la pausa pranzo.

A gestire l’attività, secondo quanto comunicato in una nota dal Comune di Verona, è Marco Romeo, giovane titolare di ditta individuale, il quale ha ottenuto l’assegnazione da Agec dopo che i precedenti bandi sono andati deserti. Romeo, 34 enne bresciano, è anche attaccante della Clivense, la nuova società di calcio fondata da Sergio Pellissier ed Enzo Zanin la cui prima squadra milita nel campionato di calcio di 3? Categoria.

Rinnovato negli ambienti, il bar apre con altre novità. Prima tra tutte, la nuova applicazione che permette non solo di consultare anticipatamente il menù dell'intera settimana, ma anche di prenotarlo rispettando determinate fasce di orario. Un modo per rispondere alla nuove esigenze post Covid e in particolare di evitare assembramenti durante la pausa pranzo. Gli orari di apertura del bar rispecchiano quelli tradizionali del Comune, il lunedì, mercoledì e venerdì dal mattino fino alle 15.30 circa, il martedì e giovedì fino alle 18.30.