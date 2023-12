Arena torna visitabile e tanti eventi nei Musei Civici nel periodo natalizio

Per le festività natalizie, da giovedì 7 dicembre al 7 gennaio, l'Arena torna accessibile ai visitatori. In più, i Musei Civici di Verona saranno sempre aperti, tranne che nei giorni di Natale e Capodanno. E fino al 7 gennaio, l'ingresso della Casa di Giulietta torna dal Teatro Nuovo in Piazzetta Navona.

Sono tante le proposte ed è ampia la programmazione di aperture dei Musei Civici, che si preparano ad accogliere nel lungo periodo natalizio i tanti turisti e i cittadini in visita.

Garantita fino al 7 gennaio la possibilità di visita all'Arena che, successivamente, per poter proseguire con gli interventi di valorizzazione e restauro in programma, resterà chiusa dall'8 gennaio al 9 febbraio. E seguirà nel 2024 una nuova riapertura dal 10 febbraio al 15 marzo, dalle 9 alle 15.

Tutti i musei, oltre al consueto orario, effettueranno apertura regolare anche nelle giornate dell'8 e del 26 dicembre. E Casa di Giulietta, Arena e Museo di Castelvecchio saranno accessibili in via eccezionale anche lunedì 11 dicembre.

A queste aperture straordinarie, si aggiunge un fitto calendario di appuntamenti.

Al Museo di Castelvecchio, fino al 14 gennaio, è allestita la mostra "L'arte dell'ingegno. La collezione Clavis e altri tesori" a cura di Antonella Arzone e Valentina Conforti. L'esposizione rappresenta l’esito di un progetto di ricerca nato dalla collaborazione tra il Museo di Castelvecchio e l’azienda Conforti di San Martino Buon Albergo, produttrice di casseforti e sistemi di sicurezza integrati da più di cento anni a Verona.

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, è stata da poco inaugurata la nuova sala dedicata al divisionismo italiano ed è stata presentata per la prima volta l’opera di Angelo Dall’Oca Bianca "Gli amori delle anime", finalmente esposta con l’importante cornice lignea progettata nel 1909. Fra le opere in mostra, il dipinto "L’amore nella vita" di Giuseppe Pellizza da Volpedo, prestito dalla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Fino al 3 marzo, è inoltre possibile visitare l’inedito progetto dell’artista Giulio Paolini "Et in Arcadia ego", a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi. Un ritorno a Verona per Paolini, che tra il 2001 e il 2002 era stato protagonista di un’antologica a Palazzo Forti, storica sede della Galleria d’Arte Moderna. Oggi come allora, l’artista ha immaginato un percorso lirico e concettuale caratterizzato dagli elementi chiave della sua ricerca, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione Gam, come "L’apparizione della Vergine", presente nella raccolta civica dal 2002. E ancora, fino al 6 ottobre 2024, è visibile la nuova esposizione "Contemporaneo Non-Stop/Il respiro della natura - Aria", a cura di Patrizia Nuzzo, realizzata in occasione della diciannovesima edizione della Giornata del Contemporaneo.

Infine, al museo archeologico al Teatro Romano, fino al 6 ottobre è in esposizione "Immagini di terracotta" a curata da Margherita Bolla.