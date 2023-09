Riaperto il sottopasso di Via Bernini Buri, per un mese senso unico alternato

Ieri pomeriggio, 26 settembre, ha riaperto il sottopasso di Via Bernini Buri. Una riapertura che, come annunciato, non è stata subito completa. Il sottopasso sarà infatti percorribile solo a senso unico alternato per completare le ultime operazioni relative ai sottoservizi. Il sottopassaggio è comunque parzialmente percorribile e tra circa un mese lo sarà del tutto.

L'infrastruttura era stata chiusa lo scorso giugno per consentire i lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. E quando è stata chiusa si ipotizzò la riapertura nel giro di tre mesi. I tre mesi sono passati ed ecco che il sottopassaggio viene riaperto, in linea dunque con il cronoprogramma dei lavori. Lavori che non sono ancora terminati.

L'assessore alla mobilità e al traffico di Verona Tommaso Ferrari e il presidente della settima circoscrizione Carlo Pozzerle, presenti ieri alla riapertura, hanno confermato che il cantiere per la Tav andrà avanti e che il Comune continuerà a confrontarsi con i cittadini per trovare le soluzioni che limitino al massimo i disagi. Come, del resto, è stato fatto con la chiusura del sottopasso di Via Bernini Buri, spostata in estate per evitare problemi a studenti e famiglie negli spostamenti tra casa e scuola.