Dopo la chiusura per Covid ha riaperto il centro diurno "Gabriella Cristofori"

Dopo la chiusura a causa della pandemia, lunedì 18 luglio ha riaperto il centro diurno di Borgo Roma, servizio gestito dalla Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus per sostenere e garantire la permanenza degli anziani nel proprio ambiente familiare e domestico, supportando le famiglie nel carico assistenziale. «Finalmente è stato possibile riattivare il centro diurno, un importante servizio che viene restituito alla comunità dopo la chiusura dovuta all’emergenza pandemica, che rappresenta un ulteriore tassello nella rete dei servizi socio-sanitari - ha sottolineato il direttore dei servizi istituzionali della onlus Domenico Marte - Un luogo di promozione della socialità in cui le persone vengono accolte e ascoltate, con i loro bisogni e le loro risorse, e svolgono attività che stimolano le loro capacità e i loro interessi, rinforzando la voglia di rimanere attivi e generando occasioni per la comunità».

Il centro è organizzato in spazi dedicati alle attività e in un giardino terapeutico protetto. Tutto è accessibile e privo di barriere, al fine di garantire la libertà di movimento in sicurezza. «L’organizzazione del servizio - ha spiegato Simonetta Vicentini, coordinatrice del centro - verte su una variegata proposta di attività e laboratori mirati, nonché su una forte attenzione agli aspetti della vita quotidiana e al sostegno protesico per la gestione non farmacologica dei disturbi comportamentali. In questi mesi abbiamo fatto il possibile per continuare a rimanere vicini alle famiglie che spesso si sono trovate sole nella cura e nell’assistenza del proprio caro».

Nella logica progettuale delle attività, proposte da personale qualificato e soggetto ad una formazione continua, la famiglia riveste un ruolo fondamentale in termini di partecipazione e collaborazione, elementi indispensabili per garantire continuità assistenziale e di sostegno. L’accesso può avvenire tramite regime convenzionato, attivando la procedura al distretto socio-sanitario di appartenenza territoriale, oppure in forma privata prendendo contatti direttamente con la responsabile.

In questa prima fase di ripartenza, il centro diurno "Gabriella Cristofori" è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e può accogliere fino a venti anziani. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a cristofori@piaoperaciccarelli.org oppure telefonare al 339 6765991.