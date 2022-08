/ Strada Provinciale 43

Chiusa per il cedimento di un tombino di un canale consortile, la Sp 43 è stata riaperta

I lavori, eseguiti in collaborazione tra la Provincia e il Consorzio di Bonifica Veronese, hanno previsto la sostituzione della vecchia condotta con una nuova in grado di supportare carichi di prima categoria stradale, il riempimento in calcestruzzo e la posa di una rete elettrosaldata in acciaio