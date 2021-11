A Brentino Belluno è stata riaperta parzialmente la Strada Provinciale 11

Dalle 9 di sabato scorso, 13 novembre, è stata parzialmente riaperta la Strada Provinciale 11 tra le località Turan e Preabocco di Brentino Belluno, dove si era verificata la caduta di alcuni massi dalla parete sovrastante. I veicoli possono passare dalle 17 alle 9 nei feriali e sabato e domenica 24 ore su 24, ovvero nei periodi di chiusura del cantiere.

L'allentamento della limitazione è reso possibile dall'avanzamento dei lavori in parete da parte dei tecnici impegnati a mettere in sicurezza un blocco di roccia di diversi metri cubi e con numerose fessurazioni. Il personale specializzato della ditta trentina Georock ha, infatti, terminato di installare i pannelli di contenimento del materiale roccioso.

Ora gli interventi riguarderanno l'inserimento in profondità di barre d'acciaio per ancorare, con maggiore sicurezza nel medio e lungo periodo, l'ammasso di roccia al resto della parete. Le operazioni programmate prevedono perforazioni che potrebbero provocare la caduta di materiale lungo la strada, motivo per cui la Provinciale rimane comunque in parte interdetta al traffico.

Ferme restando condizioni meteorologiche non avverse, il cantiere potrebbe chiudersi in 10 giorni. Fino alla fine dei lavori verrà mantenuta la segnaletica con le deviazioni previste nelle scorse settimane, per garantire una pronta, eventuale, nuova sospensione della circolazione nel caso il procedere degli interventi la rendesse necessaria.