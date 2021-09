Strada Regionale 249

Dopo la frana, il disgaggio e la pulizia della strada: riaperta la Gardesana

Il tratto trentino in località Tempesta era stato interessato dalla caduta di tre grandi massi e per sicurezza era stata chiusa la via di comunicazione tra il Garda veronese e quello trentino. Ma in tempi record la strada è stata rimessa in sicurezza