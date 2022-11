Il principe Alexander di Lichtenstein e l’ambasciatore di Francia incontrano il rettore dell'università di Verona

È stata una mattinata all’insegna dell’internazionalizzazione all’università di Verona quella di oggi, giovedì 3 novembre, quando il magnifico rettore Pier Francesco Nocini ha accolto, a Palazzo Giuliari, l’ambasciatore di Francia Christian Masset. Con lui c'era anche la presidente dell’Alliance Française di Verona, Rosalia Napoli e una delegazione dell’organizzazione scaligera. Nella stessa mattinata il rettore Nocini ha inoltre ricevuto il principe Alexander Von Lichtenstein.

«Dopo l’importante lavoro che abbiamo fatto in questi anni - ha detto il rettore dell'ateneo scaligero Pier Francesco Nocini - per creare corsi di laurea interateneo, insieme alle università di Trento e Modena - Reggio Emilia, in questo periodo di crisi è necessario più che mai intessere relazioni anche oltre confine e potenziare il processo di internazionalizzazione della nostra università. Per questo sono lieto di accogliere oggi l’ambasciatore Masset con cui auspico creeremo percorsi condivisi a favore delle nostre giovani e dei nostri giovani».

Un primo passo concreto in questa direzione è rappresentata dall’attestazione dell’ateneo scaligero quale sede degli esami della Camera di Commercio e dell’industria di Parigi e luogo di formazione per professionisti d’Oltralpe. «Ringrazio il magnifico rettore per questo incontro all’università di Verona. - ha affermato l'ambasciatore francese Christian Masset? - Un ateneo che vive ed è espressione di un territorio centrale dal punto di vista economico e culturale per la Regione del Veneto e a livello nazionale. La volontà è di sviluppare le relazioni con il vostro ateneo per migliorare la cooperazione universitaria e di conseguenza la cooperazione tra università e imprese».

Nella stessa mattinata il magnifico rettore dell'università veronese ha poi ricevuto anche il principe Alexander Von Lichtenstein. In base a quanto specificato da una nota dell'ateneo scaligero, nell'occasione si è parlato di «futuri accordi per la promozione di progetti di alta formazione dedicati a studentesse e studenti stranieri che, inseriti nei percorsi di dottorato tra l’università di Verona e le aziende del territorio, acquisirebbero competenze e conoscenze innovative utili al sistema industriale del paese di provenienza».