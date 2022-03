Il Veneto punta sull'eccellenza nella formazione dei professionisti di domani con la prima rete ITS Academy

Nasce la prima rete ITS Academy del Veneto. Le scuole di alta specializzazione post diploma fanno squadra per garantire l’eccellenza nella formazione dei professionisti del domani. È stato siglato, infatti, il protocollo d’intesa per la costituzione della nuova realtà chiamata a coordinare e a mettere in condivisione esperienze, idee e progettualità a favore della preparazione tecnica post diploma. La rete, nata per volontà e con la collaborazione della Regione, intersecherà le esperienze e le attività delle sette fondazioni ITS venete, sviluppandole in modo da renderle ancora più spendibili nel mondo del lavoro. Obiettivo è la valorizzazione della cultura tecnologica e scientifica, nonché l’innovazione delle competenze tecniche e professionali, a vantaggio dei giovani che ambiscono ad avere una preparazione altamente qualificata, al passo con i tempi e a contatto diretto con il mondo del lavoro.

Costituiscono la neonata rete, l'ITS RED Academy con sede a Padova, ITS Academy LAST di Verona, ITS Academy Meccatronico Veneto di Vicenza, ITS Cosmo Fashion Academy di Padova, ITS Academy Turismo con sede a Jesolo, ITS Academy Agroalimentare di Conegliano, in provincia di Treviso, ITS Academy "Marco Polo" con sede a Venezia e Rovigo e ITS Digital Academy "Mario Volpato" di Noventa Padovana (Padova). Eletto presidente della Rete Cristiano Perale, presidente di ITS RED Academy. Tra gli organi direttivi, il coordinatore con funzione di segretario Giorgio Spanevello, direttore anche di ITS Meccatronico Veneto, così come l’assemblea, formata dai presidenti delle singole fondazioni ITS Academy, e il comitato operativo, costituito dai direttori degli ITS appartenenti alla rete.

Cristiano Perale

«La nascita della rete delle Fondazioni ITS Academy del Veneto rappresenta una rampa di lancio per un modello formativo di successo che, sono certa, porterà a risultati ancor migliori per il futuro. I percorsi ITS Academy si sono dimostrati negli anni lo strumento più efficace per rispondere alle sempre più specifiche ed esigenti richieste del mercato del lavoro, in Italia e nella nostra regione. Nuove competenze, formatori che vengono dal mondo del lavoro ed un raccordo forte con le imprese: sono queste le caratteristiche che permettono ai percorsi dell’alta formazione delle Fondazioni ITS Academy del Veneto di svettare in tutti i monitoraggi promossi a livello nazionale». Così l’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan ha commentato la nascita della rete delle fondazioni ITS Academy del Veneto.

Le otto scuole di alta specializzazione post diploma della nostra Regione hanno scelto di fare squadra per garantire l’eccellenza nella formazione dei professionisti del futuro. La rete, nata per volontà e in stretta collaborazione con la Regione del Veneto, ha lo scopo di mettere in relazione le esperienze e le attività delle otto fondazioni ITS Academy venete, sviluppandole in modo da rendere i percorsi biennali (sono 58 quelli partiti lo scorso autunno) ancora più spendibili nel mondo del lavoro. Lo sviluppo di un vero e proprio sistema ITS Academy del Veneto garantirà di intercettare e rispondere ai fabbisogni formativi dei giovani grazie ad una pianificazione comune delle proposte. E ad un percorso unitario di orientamento e promozione dei corsi. Questo consentirà di coinvolgere anche altre reti scolastiche, imprese, Università ed enti che operano sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di valenza nazionale ed europea. L’accordo prevede di condividere metodologie didattiche e sistemi di valutazione delle competenze. Così come accordi tra ITS per la ricerca e la mobilità internazionale di studenti e docenti, pur salvaguardando gli ambiti specifici di ciascuna fondazione.

«Con la firma del protocollo guardiamo al futuro dell’alta formazione tecnica, mettendo insieme competenze ed esperienze - ha affermato il presidente della rete ITS Academy Veneto Cristiano Perale -. Gli ITS Academy del Veneto hanno superato la loro fase di avvio e, grazie alla costante collaborazione con la Regione Veneto, sono divenuti eccellenza a livello italiano. Ora però è fondamentale saper creare nuove sinergie, economie di scala e coordinare le attività di orientamento. Attraverso la condivisione delle competenze dei docenti selezionati in questi anni, sarà possibile formare nuovi professionisti per ogni attività industriale a livello regionale. Sempre più imprese chiedono alta professionalità per i loro dipendenti e i progetti formativi delle Fondazioni ITS Academy sono la risposta più smart, dinamica e flessibile che esista», ha poi concluso il presidente Cristiano Perale.