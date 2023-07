"Adotta un mattone" della Torre di San Zeno per sostenere i lavori di restauro

È in corso il restauro della torre abbaziale di San Zeno a Verona e tutto possono dare un contributo per sostenere i lavori. È stata infatti attivata una campagna per il reperimento di fondi esterni a quelli già promessi dagli sponsor.

A trent’anni dall'ultimo intervento, da mesi è attivo il cantiere per il consolidamento dei paramenti murari in cotto della Torre di San Zeno. La caduta di frammenti, avvenuta nell’estate del 2021 senza creare alcun danno alle persone, è stata il punto di partenza per studi e progetti di consolidamento, come già era stato fatto in passato per il campanile di San Zeno.

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, furono allora rimossi i frammenti staccati nell’area subito delimitata. Reperiti poi i primi fondi da investire, lo scorso novembre è stata montata l'impalcatura necessaria a provvedere alla sistemazione. «Sui ponteggi, l’osservazione ravvicinata dei paramenti murari ha permesso di valutare quanto fosse necessario questo intervento - ha spiegato il direttore dei lavori Flavio Pachera - e non solo per la parte sommitale e i merli, dei quali abbiamo potuto rilevare il fuori piombo e le malte che in apparenza sembravano solide, ma che in realtà erano friabili a livello di polvere».

I merli, che tra l’altro sono medievali, hanno dunque necessità di essere consolidati anche perché la torre si trova in zona sismica e, per questo, vi è l’obbligo di un miglioramento strutturale locale la cui metodologia è in fase di studio e di elaborazione. «Si terrà presente il concetto del "minimo intervento" e la sua non visibilità dalla pubblica via, anche avvalendosi della consulenza dell’ingegner Luca De Biasi e della condivisione con la competente soprintendenza», ha precisato Pachera.

Altro tema importante da risolvere è quello del governo delle acque meteoriche che, da secoli, danneggiano i paramenti murari e non solo dal punto di vista estetico, con evidenti e lunghe strisce nere di dilavamento. Le piogge hanno infatti intaccato e corroso sia i mattoni in cotto che le malte, disgregandole. L’antico sistema di sgrondo delle acque meteoriche, nel tempo abbandonato e modificato nelle sue pendenze originarie, verrà ripristinato ritenendo tale sistema ancora valido.

Come si vede sull’immenso telo protettivo che, oltre a raffigurare la torre, copre il cantiere mettendolo in sicurezza, gli sponsor principali coinvolti dalla parrocchia di San Zeno sono: Fondazione Cariverona, Manni Group, Agsm-Aim, Regione Veneto e Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo. Ma per sostenere il restauro è stata avviata una campagna di sensibilizzazione e crowfounding, anche grazie a Famila di Maxi Di, Maxa Air Conditioning di Advantix, Verona Motori, Veronesi Holding, Coldiretti Verona, Confindustria di Verona, Comune di Verona, Sec Ponteggi, Key Studio e Carboni Adv. «Stiamo sensibilizzando le istituzioni e la cittadinanza sulla possibilità di contribuire, anche solo con 1 euro, al restauro della torre abbaziale che, con i suoi oltre mille anni di storia, è patrimonio dell’intera comunità veronese», ha precisato l’abate Giovanni Ballarini.

Le offerte sono gestite dalla Fondazione della Comunità Veronese attraverso questo Iban: IT 85X 05034 11711 000000006210, e con la erogazione liberale "Restauro conservativo delle facciate della Torre Abbaziale di San Zeno di Verona". Le donazioni beneficiano delle detrazioni fiscali e potrebbero rappresentare un'occasione storica per la città. Negli ultimi trent’anni, la torre è stata aperta al pubblico solo occasionalmente. Il suo interno, tuttavia, ben si presta per essere organizzato per un percorso di visita. Percorso che in questi mesi è allo studio della parrocchia, con la collaborazione dell’Associazione Chiese Vive. Al termine dei lavori, la torre potrebbe essere aperta al pubblico ad orari regolari, dando a tutti la possibilità di visitare questo luogo straordinario.