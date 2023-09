Palazzo Guarienti è rinato: concluso il restauro dello storico edificio a Valeggio sul Mincio

Palazzo Guarienti "rinasce" al proprio interno con una veste nuova. Come riferito dal Comune di Valeggio sul Mincio, dopo la fine dei lavori per il restauro conservativo della scalinata centrale, fino a poco tempo fa e per molti anni inutilizzabile, e della sala degli affreschi, si e? svolta nella serata di venerdi? 22 settembre l’inaugurazione simbolica dello storico edificio, uno dei luoghi cardine della cultura a Valeggio sul Mincio.

La cerimonia e? stata contestuale all’apertura della mostra d’arte contemporanea "Una questione di spazi" che, proprio a Palazzo Guarienti, si potra? visitare sabato 23 e domenica 24 settembre e nel fine settimana successivo di sabato 30 e domenica 1° ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, dando lustro alle capacita? creative e artistiche di Gabriele Arruzzo, Umberto Chiodi e Nero/Alessandro Neretti.

«La riqualificazione di Palazzo Guarienti era un importante obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio mandato e siamo orgogliosi di aver mantenuto la parola con i cittadini - ha commentato il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni -. Con la conclusione di questo intervento diamo ai valeggiani l’opportunita? di godere appieno degli spazi dell’edificio per mostre, convegni, eventi e molto altro ancora - ha sottolineato il primo cittadino - o semplicemente per apprezzare con gli occhi, la mente e il cuore la bellezza dell’arte che si tramanda di generazione in generazione nella nostra comunita?».

Le operazioni di riqualificazione, oltre a rendere nuovamente agibile la scalinata centrale, hanno riguardato la rimozione e la stuccatura delle fessurazioni, la pulitura delle cornici delle porte in materiale lapideo, la ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata ad acquerello delle decorazioni ripetitive, ma anche la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e dell’impianto di climatizzazione della sala degli affreschi.