Un milione e mezzo di contributo per restaurare la cinta muraria di Soave

Novità in arrivo a Soave. Dopo la sottoscrizione dell'accordo di programma tra la giunta guidata dal sindaco Matteo Pressi e l’Ulss 9 per l'acquisto dell'area dell'ex ospedale, ora all’esame del Consiglio regionale, un'altra importante notizia può far sorridere amministratori e cittadini del borgo dei borghi.

In questi giorni, infatti, il Comune ha sottoscritto un importante accordo con la Soprintendenza di Verona, formalizzando l'ottenimento di un contributo di 1 milione e 430 mila euro dedicato al restauro della cinta muraria di Soave.

L'accordo pone le basi per l'avvio di uno dei più importanti interventi di restauro della storia recente del Comune e della sua cinta muraria, quantomai bisogna di attenzioni.

Il sindaco Matteo Pressi non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come «il restauro della cinta muraria era uno degli elementi caratterizzanti del programma elettorale, assieme all'ospedale. Ritengo quindi utile avviare il prima possibile la concretizzazione di queste due opere per mantenere fede a quanto promesso. Questi contributi erano nell'aria da diversi anni ma non si era mai arrivati alla stipula degli accordi necessari al loro ottenimento e, di conseguenza, ad eliminare la possibilità di perderli come stava accadendo».

A questa importante somma elargita dello Stato si aggiungono ulteriori 100 mila euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, già attribuiti nel corso della precedente amministrazione e in seguito revocati.

Sul punto, il sindaco Matteo Pressi commenta: «Appena insediato mi sono subito confrontato con la Fondazione Cariverona per cercare di salvare questo ulteriore contributo. Voglio ringraziare la Fondazione per aver generosamente deciso di dare una seconda possibilità al Comune, fiducia che abbiamo ricambiato arrivando in tempi rapidissimi alla sottoscrizione dell’accordo con la Soprintendenza»

Soave potrà quindi completare il restauro ed il risanamento di tutta la cinta muraria che si pone ad est e ad ovest di Porta Verona. In particolare, l'intervento che sarà realizzato mira a recuperare la cinta muraria che da Porta a Verona arriva fino a Borgo Convegnino, uno degli angoli più suggestivi di Soave ma che, ad oggi, come ricorda il sindaco è inaccessibile: «si tratta di un lungomura attualmente chiuso proprio per la situazione di pericolo in cui versa. È uno dei pochissimi tratti di cinta muraria non percorribili a piedi e che vogliamo restituire ai cittadini sia per la sua bellezza, sia per la posizione strategica. Inoltre, nel lato prospiciente il fiume Tramigna il tratto di cinta muraria è transennato, situazione poco consona ad una realtà turistica come la nostra»

La progettazione dell'intervento sarà affidata dal Comune in tempi rapidi, al fine di consentire alla Soprintendenza, che svolgerà il compito di stazione appaltante, l'affidamento dei lavori che richiederanno almeno tre anni per la loro esecuzione.

Soave torna quindi ad occuparsi della propria cinta muraria grazie ad una rinnovata sinergia con la soprintendenza di Verona e la locale Fondazione Cassa di Risparmio, enti ai quali va il ringraziamento del sindaco: «Mi preme ringraziare il soprintendente uscente Vincenzo Tinè per la collaborazione stretta, proficua e gratificante sotto il profilo culturale e professionale, così come i vertici di Fondazione Cariverona, che ancora una volta hanno dimostrato attenzione e cura per il territorio di riferimento secondo la loro vocazione di mecenati attenti e rigorosi».

Si tratta di un fatto importante che, nelle intenzioni del Comune, è però un punto di partenza: «Ora dobbiamo impegnarci per il tratto di mura prospiciente il parco Baden Powell, sostenuto da una imbracatura di legno e acciaio. E’ il prossimo passo», conclude il sindaco.