Due anni di politiche giovanili. «Valorizziamo protagonismo di ragazzi e ragazze»

A distanza di due anni, l'assessore alle politiche giovanili di Verona Jacopo Buffolo ha tracciato un primo bilancio relativo a tutte le nuove attività messe in campo per dare risposte al mondo giovanile, raccontando le iniziative realizzate.

«In una società che invecchia diventa fondamentale saper ascoltare i giovani per una città che sappia innovarsi e rinnovarsi - ha commentato Buffolo - Se in passato i giovani hanno saputo entrare a gamba tesa nella storia rivendicando spazio, anche con atteggiamenti conflittuali, oggi diventa sempre più importante lavorare per fare in modo che il protagonismo giovanile venga adeguatamente valorizzato nella nostra società».

Il report è stato illustrato dall'assessore Buffolo insieme al dirigente comunale Giuseppe Baratta e alla responsabile del servizio politiche giovanili Lisa Lanzoni. «Raccontiamo le iniziative realizzate per rendere Verona una città attenta ai giovani - ha spiegato Buffolo - per esprimere creatività e per progettare e prendersi cura di luoghi e spazi pubblici rendendoli fruibili e funzionali. Ad esempio, l’idea di chiamare la call "In Onda" è nata insieme ai volontari di servizio civile che in questi anni hanno ripreso ad attraversare i corridoi del Comune. Lo strumento di una call pubblica è apparso il più appropriato nell’ottica di supportare numerosi gruppi informali e associazioni giovanili nel realizzare le attività. Un importante lavoro per cui ringrazio gli uffici che vi si sono dedicati».

Per rilanciare l’attività delle politiche giovanili è stato fondamentale l’ascolto dei giovani, eseguito con un percorso durato da giugno a fine settembre 2023. L'assessorato alle politiche giovanili e alla partecipazione ha promosso il progetto di ascolto "Incontra", volto a raccogliere proposte e bisogni su cui strutturare la programmazione mirata delle attività del Comune. Ai 9 incontri proposti hanno preso parte 120 giovani, 66 ragazzi e 54 ragazze dai 15 ai 29 anni, provenienti dai diversi quartieri cittadini. Un risultato frutto dell’importante collaborazione anche con diverse realtà già strutturate sul territorio. «Uno sforzo importante messo in campo dagli uffici competenti - ha evidenziato il dirigente Giuseppe Baratta - Non è facile entrare in contatto e alzare la soglia di attenzione dei giovani che hanno notoriamente altri tipi di interesse. Invece attraverso i ragazzi e le ragazze del servizio civile è stato possibile avvicinare un discreto numero di giovani, che hanno poi permesso, presentando le proprie idee e bisogni, di ricalibrare meglio quelle che erano iniziative pensate ma poi realizzate in modo più concreto e accessibile da parte di tutti».

Dagli incontri è emersa chiaramente la necessità di ragazze e ragazzi di avere spazi aggregativi all’interno della città, anche con una gestione diretta del luogo. Spazi che sono immaginati come inclusivi, multidisciplinari, dove è possibile praticare anche lo sport. Particolare attenzione è stata rivolta alla cura del verde pubblico e la necessità da parte dei giovani di trascorrere il proprio tempo libero all’aperto. Forte l’interesse verso la necessità di rigenerare spazi abbandonati e di garantire migliori collegamenti con i mezzi pubblici sostenibili tra i vari quartieri della città. Infine, è emerso il bisogno di avere dei punti di ascolto e di orientamento all’interno dei luoghi di aggregazione, utili nel loro percorso di crescita personale.

Dall'ascolto dei giovani sono nati poi i progetti per i giovani, a partire da quelli del servizio civile universale. Nel 2023 sono stati presentati 10 progetti di servizio civile, che hanno coinvolto una trentina di ragazzi e ragazze, il numero più elevato di progetti attivi in un comune Veneto. I ragazzi e le ragazze attivi nei progetti hanno avuto l’occasione di orientarsi in diversi ambiti di operatività, venendo a contatto con le realtà sociali, produttive, amministrative della società. E negli ultimi mesi è stato ulteriormente ampliato con due posti di servizio civile digitale e tre di servizio civile francese.

Altro progetto per dare maggiore protagonismo ai giovani veronesi è "In Onda", un bando messo in campo dal Comune di Verona per raccogliere, selezionare e finanziare progetti e attività ideate da gruppi informali e associazioni giovanili sul territorio comunale. I progetti presentati sono stati una ventina, mentre quelli selezionati sono stati quattordici, ogni progetto poteva puntare ad un massimo di 1.500 euro e al supporto amministrativo del servizio per realizzarlo. La volontà è quella di confermare la misura e magari poterla ampliare.

Tra il 2023 e il 2024 è nato il centro di aggregazione giovanile Link, in via Benedetti 26/B a Borgo Roma. Lo spazio è stato acquisito in gestione diretta dal servizio politiche giovanili del Comune. E avvalendosi della collaborazione de La Fabbrica di Quartiere, il Comune ha avviato un percorso partecipativo per ridare centralità allo spazio riempiendolo di attività pensate e realizzate direttamente dai ragazzi e ragazze che lo vivono. La progettazione delle attività del Link si incrocia positivamente con l’implementazione di alcune delle iniziative finanziate attraverso i piani di intervento di Regione Veneto ed è presidiato anche da due educatori professionali.

Altro progetto è Re-Gen Urbact IV, un programma di cooperazione territoriale europea co-finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale e dagli Stati membri, nato con lo scopo di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile mediante lo scambio di esperienze e la diffusione delle conoscenze tra città europee. Nell’ambito del programma, il Comune ha presentato un progetto che è stato ammesso ad un finanziamento complessivo di circa 800mila euro, di cui circa 200mila euro destinati alla città. L’obiettivo è quello di portare avanti buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile attraverso lo sport.

Nel report è riportato anche Spazi Liberi, un progetto finanziato dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri tramite il quale le biblioteche diventano spazi aperti alla contaminazione culturale con vari presidi istituzionali e sociali nel cuore dei quartieri. In particolare, si intende ampliare significativamente l’offerta di spazi e tempi di aggregazione dedicati ai ragazzi e alle ragazze nelle tre biblioteche di Santa Lucia, Borgo Roma e Borgo Trieste, individuate nel progetto come modelli progressivamente scalabili su tutto i territorio. Oltre all’estensione dell’orario di apertura al pubblico fino a 40 ore settimanali, già attivo dal mese di settembre, le biblioteche indicate saranno oggetto di un percorso condiviso e partecipato con e dai giovani della città per costruire una programmazione di attività specifiche per ragazzi e ragazze.

Il Comune di Verona ha portato avanti anche il progetto Visyon, che vede la collaborazione di altri sette comuni veneti: Valdagno, Vicenza, Asolo, Taglio di Po, Dolo, Spinea e la Federazione dei Comuni del Sampierese. Il progetto promuove un percorso partecipato che favorisce il coinvolgimento diretto dei giovani e dei politici per i giovani individuati dall’Unione Europea.

Infine, Il Comune, attraverso il servizio politiche giovanili, partecipa in qualità di partner operativo a due progetti cofinanziati dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del bando Rigenerazioni, che si sviluppano sul territorio cittadino ed in particolare nei quartieri di Borgo Roma, Cadidavid, Santa Lucia e Bassona. Promossi da due realtà associative del terzo settore (l’associazione Le Fate e la cooperativa sociale Energie Sociali), assieme ad altri partner puntano all’attivazione dei giovani attorno a luoghi particolarmente significativi e dalle grandi potenzialità: l’area della ex Bocciofila di Cadidavid, il parco Umago a Borgo Roma, il campo giochi di Via Maestri del Lavoro alla Bassona, il Centro culturale 6 Maggio 1848 di Via Mantovana a S. Lucia, perché possano essere vissuti a pieno.