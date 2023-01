Legambiente: «Città malate di Mal'Aria, Verona tra le 10 più inquinate da Pm10»

Lo smog è un problema urgente per molte città italiane. Lo sostiene Legambiente che ieri, 30 gennaio, ha diffuso un nuovo rapporto dal titolo «Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi», un documento redatto e pubblicato nell'ambito della campagna Clean Cities. Per l'associazione ambientalista i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi da raggiungere entro il 2030. E Verona non fa eccezione. Il capoluogo scaligero è tra i dieci più inquinati dalle polveri sottili.

Il report di Legambiente ha messo in evidenza i dati del 2022 nei capoluoghi di provincia per quanto riguarda i livelli di Pm10, di Pm2.5 e di biossido di azoto. In sintesi, su 95 città monitorate, 29 hanno superato il tetto massimo di sforamenti di Pm10 consentito dalla legge. La norma, infatti, chiede che la soglia media di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria non sia superata per più di 35 giorni all'anno. A Torino, la soglia limite è stata infranta per 98 giorni, a Milano per 84 giorni, ad Asti 79 giorni, a Modena 75 giorni, a Padova e Venezia per 70 giorni. E a Verona gli sforamenti sono stati 59.

Sempre per il Pm10, l’analisi delle medie annuali ha mostrato come nessuna città monitorata abbia superato il limite previsto dalla normativa vigente. «Ma ciò non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini, in considerazione delle raccomandazioni dell'Oms e dei limiti previsti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria, che entreranno in vigore nel 2030 - ha spiegato Legambiente - Per il Pm10, sarebbero infatti solo 23 su 95 (il 24% del totale) le città che non supererebbero la soglia dei 20 microgrammi per metro cubo di aria. Sarebbero dunque fuorilegge 72 città su 95». La norma attuale consente di avere dei valori medi annuali di polveri sottili non superiori ai 40 microgrammi per cubo di aria. Verona ha registrato un dato di 33 nanogrammi per metrocubo, quindi attualmente è in regola, ma se non migliora anche il capoluogo scaligero sarà fuorilegge dal 2030.

Ed è vero che Legambiente ha registrato una tendenza alla decrescita dell'inquinamento, ma è una tendenza troppo lenta. Il tasso medio annuale di riduzione delle concentrazioni, a livello nazionale è del 2% per le Pm10 e del 3% per il biossido di azoto.

«L'inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale, ma anche un problema sanitario di grande importanza - ha commentato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - In Europa, è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali e l’Italia registra un triste primato con più di 52mila decessi annui da Pm2.5, pari ad un quinto di quelli rilevati in tutto il continente. È necessario agire con urgenza per salvaguardare la salute dei cittadini, introducendo politiche efficaci ed integrate che incidano sulle diverse fonti di smog, dalla mobilità al riscaldamento degli edifici, dall’industria all’agricoltura. In ambito urbano è fondamentale la promozione di azioni concrete sulla mobilità sostenibile attraverso investimenti importanti sul trasporto pubblico, il ridisegno dello spazio cittadino con pedonalizzazioni e zone 30, politiche di promozione dell’uso delle due ruote in sicurezza, la diffusione delle reti di ricarica dei mezzi elettrici, facilitando la scelta di ridurre fortemente l’uso dell’auto privata».