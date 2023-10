Armeria Amelio Gamba di Lugagnano riproduce replica della pistola di Trinità

Mentre circola la notizia che Terence Hill, alias Mario Girotti, possa interpretare di nuovo il personaggio di Trinità a distanza di oltre 50 anni, è già possibile entrare in possesso della replica della pistola utilizzata dal protagonista del fortunato spaghetti-western Lo chiamavano Trinità... e del sequel ...continuavano a chiamarlo Trinità.

L'Armeria Amelio Gamba di Lugagnano di Sona ha realizzato 111 riproduzioni dell'arma di Trinità, il pistolero incarnato da Terence Hill e soprannominato "la mano destra del diavolo". «Ci sono voluti due anni per realizzare questo progetto assieme a Terence Hill», hanno fatto sapere dall'azienda veronese, che ha lasciato la riproduzione numero 111 all'attore italiano.

La replica della pistola si chiama proprio "La Mano Destra Del Diavolo" ed è stata realizzata in tiratura limitata con un cofanetto autografato da Terence Hill in cui conservarla. È l'unica replica ufficiale approvata dallo stesso autore. «È una Colt Navy 1851, a salve, calibro .380, produzione Pietta - hanno specificato dall'Armeria Gamba - È costruita in acciaio e alluminio, con bascula e sottoguardia in ottone e guancette in noce. Il cofanetto è in plexiglass e in legno pregiato».